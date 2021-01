Attesissimo dai tifosi ma ancor più dagli estimatori di Anna Falchi: il derby Lazio Roma di stasera, venerdì 15 gennaio 2021, si accende di passione. Non solo quella per la squadra del cuore. La fede calcistica viene meno innanzi alla promessa dell’attrice finlandese. Che a undici anni dallo storico striptease ci ricasca. E annuncia scintille, adeguandosi con ironia al momento storico. Rimasta in reggiseno bianco al centro del campo in occasione della festa per la conquista del secondo scudetto della Lazio, – era la sera del 14 maggio 2000 – Anna rilancia la proposta.

Anna Falchi derby, la promessa in caso di vittoria della Lazio: cosa è disposta a fare

Lontani i tempi in cui festeggiare insieme – ma anche semplicemente assistere ad una partita dal vivo – era possibile, la Falchi manterrà la sua promessa a mezzo social. Lo ha annunciato ai microfoni di Radiosei. “Cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? – ha affermato la Falchi lanciandosi nell’impegno – Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina. E – ha sottolineato consapevole delle insidie della rete – nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona”. “Speriamo che la Lazio riesca a vincere, – ha proseguito dunque – non sarà facile”.

Un talismano di famiglia per affrontare il match

“Partiamo ad armi pari, – ha affermato Anna esaminando il match dal punto di vista tecnico – a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo. Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara è una partita diversa, spero di vedere la rabbia giusta in campo”. Poi, dopo aver acceso il pensiero dei fan, l’attrice ha confessato anche come si prepara ad affrontare l’incontro di questa sera: “Guarderò la gara con un talismano di famiglia, – ha confidato – un tifoso della Juventus, oltre che con mia figlia aquilotta”. >> Anna Falchi si confessa: «A 15 anni dalla mastoplastica le mie “gomme” sono ancora perfette»