Anna Falchi poche ore fa ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che ha fatto impazzire i follower. E’ proprio vero che per la bella attrice e sex symbol degli anni novanta, gli anni sembrano non passare mai. Di anni, la Falchi ne conta quarantotto, “solo all’anagrafe” si potrebbe dire in questo caso. Nello scatto é meravigliosa: «Sola soletta in posa da sirenetta. Un bacio a tutti i miei followers!» scrive in rima sotto il post. «E che sirena!» le risponde un fan, «In posa da Venere» le scrive un altro.

Anna Falchi meravigliosa su Instagram: «Sei bella come la Lazio in Champions»

Occhiali da “vamp”, costume intero e posa da vera Top-Model. Anna Falchi é immersa in acqua e sorride radiosa all’obiettivo, sembra la Venere del Botticelli. Tantissimi follower, memori dello spogliarello del 2000, occasione in cui la Lazio vinse lo scudetto, le chiedono di fare il “bis”. In una intervista ad inizio anno, la Falchi ammise: «Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio». Centinaia di commenti a riguardo, le chiedono: «E se la Lazio vincesse la Champions?», e poi l’inevitabile complimento: «Sei bella come la Lazio in Champions».

Anna Falchi Instagram, bella come la Venere del Botticelli

Sul suo profilo Instagram, Anna Falchi é decisamente molto attiva! Si contano più di mille e trecento foto pubblicate, pane per i denti dei 434mila follower accaniti che la seguono. Ecco spiegate le centinaia di commenti e migliaia di likes. Complimenti e non finire sotto il post appena pubblicato. Tra i commenti si legge: «Ciao bella ragazza, avrai si e no 25 anni, sei stupenda!», «Il tempo per te si é fermato, sei un’eterna giovinezza, eterea e divina!» e «Hai capito la Falchi, é come il vino, più invecchia e più diventa b**a». Ancora qualche giorno di relax e poi si torna al lavoro, Anna Falchi si gode le ultime giornate bollenti di Agosto, chissà cosa bolle in pentola!