Anna Falchi stratosferica con un vestito azzurro indossato per omaggiare la sua Lazio. Nello specifico i 36 gol raggiunti da Ciro Immobile. Grande ovazione – un vero tifo da stadio! – per la conduttrice 48enne amatissima dal pubblico.

La dedica a Ciro Immobile: Anna Falchi più bella che mai

“Con questa foto con un tocco di celeste voglio celebrare i 36 gol di Immobile“, così Anna Falchi si è mostrata nel recente post Instagram. Tifosissima della Lazio, non è nuova a simili ‘caldi’ omaggi dedicati alla sua squadra del cuore. Siamo certi che il bomber Ciro Immobile abbia apprezzato la dedica della sensuale showgirl icona di bellezza degli anni ’90 e ancor oggi. La Falchi per tutta la stagione calcistica ha celebrato le vittorie della squadra bianco-celeste pubblicando foto sui suoi profili social, talvolta anche decisamente osé. E anche questa volta ha, come dire, chiuso in Bellezza.

Scollatura imperiale su Instagram: un abito azzurro da urlo

Occhi sognanti, capelli raccolti, due ciocche ondulate cadono in avanti e le incorniciano il viso. L'abito azzurro è molto scollato. Il bustino mette in risalto le sue grazie … Quella che vediamo in foto è una Anna Falchi a dir poco 'imperiale'! E tra i followers c'è chi, sotto la foto, mette ai propri commenti pepe ed ironia: "Dopo lo spogliarello del 2001 Da juventino speravo che lo scudetto lo vincesse la Lazio 😄". E che dire dello scatto che precede quello dedicato a Immobile? Statuaria in costume da bagno dedica una buona serata ai followers mentre si gode un tramonto al mare. "Vi dedico uno scatto al tramonto di una lunghissima giornata… buonanotte", scrive a corredo della foto che i followers hanno molto gradito. "Magnifica dea", ha commentato sotto qualcuno, seguito da chi non ha dubbi: Anna Falchi è "Sempre la più bella de tutte ❤️❤️❤️❤️❤️🌈🌈🌈🎉🎉🌈♥️👍".

