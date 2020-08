Anna Tatangelo si gode gli ultimi giorni di vacanze prima di rimettersi all’opera e sfornare un nuovo singolo. È lei stessa ad annunciarlo – seppur in modo sibillino – ai followers che non stanno nella pelle …

Provocazione indescrivibile: Anna Tatangelo a mollo in piscina è una bomba!

“Ultimi giorni di relax poi si riparte🎧🎙🔥 Buon weekend!”, si legge nello scatto social a dir poco mozzafiato condiviso nelle scorse ore dalla bellissima cantante di Sora. Inginocchiata nell’acqua della piscina, chiude gli occhi e si tocca con una mano i capelli bagnati. Indossa un costume intero color amaranto, sgambatissimo. La foto la ritrae quasi di spalle e dall’acqua spuntano le sue curve giunoniche. Provocazione pura, la sua, che in questa caldissima estate trascorsa da single ha scelto di non esporsi mediaticamente.

Nuovo singolo in arrivo? L’indizio social della Tatangelo

Rispetto al passato, infatti, la Tatangelo ha centellinato le condivisioni social. Come dire: ‘Poche ma buone!’. Dopo la svolta artistica che con la cliccatissima ‘Guapo’ le ha fatto fare un salto (riuscitissimo) nel mondo del rap, la bella Anna ha scelto di restare un po’ in ‘ombra’ dal punto di vista social. In seguito alla pacifica rottura con Gigi D’Alessio ha infatti resettato il suo profilo Instagram per poi riapparire in una nuova veste, biondissima, senza però eccedere con le pubblicazioni social.

Un nuovo stile che l’ha resa oltremodo misteriosa e affascinante. Così, dopo un’estate trascorsa insieme ai suoi cari, adesso è pronta per ripartire più carica e grintosa che mai. La foto ha attirato l’attenzione dei followers sia per l’indizio musicale dato che per le sue grazie messe in bella mostra. Ecco dunque che sono fioccati tanti commenti di chi, oltre a farle i complimenti, ha anche chiesto più dettagli sui suoi nuovi progetti futuri … Potrebbe interessarti anche —> Laura Chiatti capelli rosa, il cambio di look sbalordisce: “Tu bella pure a strisce”

Visualizza questo post su Instagram Buon ferragosto⛱ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 15 Ago 2020 alle ore 6:40 PDT

(Foto dal profilo Instagram ufficiale di Anna Tatangelo)