Non è sfuggita ai followers di Anna Tedesco l’assenza della dama umbra dalle nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne: la biondissima 53enne, da sempre tra le dame più in vista del parterre, non ha lasciato indifferenti i followers che sul profilo personale di Anna hanno espresso la loro perplessità in merito a quella che credevano essere una scelta della redazione. L’occasione è stata fornita dall’ultimo post social della Tedesco, raggiante nella sua consueta eleganza. È proprio sotto l’immagine che ai complimenti copiosi si sono unite le domande dei followers, colpiti dalla ‘non chiamata’ in trasmissione.

Anna Tedesco esclusa da “Uomini e Donne”: le motivazioni in un post social

Parla di “nuove sfide”, di “scelte”, di “coraggio per potersi reinventare” e, forse, sono proprio queste parole ad insinuare nel seguito di Anna il pensiero che l’avventura a Uomini e Donne possa essere giunta al termine. “Come mai non sei stata richiamata nel programma?”, la domanda di un utente è la curiosità di molti. Ma la riposta giunge da uno di loro: “Solo quelli della regione (Lazio, ndr) potevano partecipare, ci sono ancora limitazioni”. La giustificazione starebbe dunque nelle misure adottate dal governo per arginare la diffusione del coronavirus. Ed, effettivamente, non è l’unica Anna a non esser stata convocata per le puntate post-quarantena. Forse, però, quella che ha dato più nell’occhio.

E intanto piovono complimenti

Poco più giù la domanda si ripete: "Non ti vedo più a Uomini e Donne… come mai?". Questa volta è la stessa Tedesco a replicare: "Non solo io, – rassicura la dama – perché siamo di altre regioni…". Rasserenati sull'assenza di Anna in trasmissione, i followers si augurano dunque di poter rivederla presto in tv. E intanto si sbizzarriscono in complimenti calorosi: "Sei una donna dal fascino incredibile‼️ Top! Da perdere la testa", "Bonazza", "Divina", "Sei uno schianto", e addirittura con grande compiacimento della donna: "Ma che combini, mezza Italia è innamorata di te".