‘La prova del cuoco’ chiude i battenti domani, venerdì 26 giugno 2020. E si tratta di uno dei programmi della Rete Ammiraglia più seguiti degli ultimi vent’anni. Una trasmissione, made Endemol, condotta da Elisa Isoardi, succeduta per ben due stagioni allo storico volto del cooking show, Antonella Clerici, che dovrebbe tornare a settembre 2020 ad occupare quella stessa fascia oraria. Le discussioni sulla nuova creatura della bionda conduttrice si rincorrono. A lanciare alcune indiscrezioni il sito ‘Blogo’, che in un recente articolo ha parlato addirittura di un repentino cambio del titolo. Una modifica importante dovuta alla differente location del format, che segna il rientro in tv della Clerici, dopo il Festival di Sanremo. Un ribaltone in Rai clamoroso…

Antonella Clerici, ‘La casa nel bosco’ cambia nome e non solo: ribaltone in Rai

Domani va in onda l’ultima puntata de ‘La prova del cuoco’ e già si pensa a cosa trasmettere al suo posto. Stiamo parlando de ‘La Casa nel bosco’ di Antonella Clerici, che sarebbe dovuto andare in onda direttamente dalla casa della presentatrice, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Come spiega ‘Blogo’ però tutto questo non sarà possibile: secondo i rumors un ostacolo insormontabile riguarderebbe proprio il budget. Troppo costoso sarebbe fare una trasmissione che prevedeva la trasferta di una squadra Rai in loco.

Tutte le indiscrezioni di ‘Blogo’: che succederà?

Sempre secondo quanto dichiarato da 'Blogo' pare inoltre che "Banijay abbia inviato una lettera alla Rai in cui viene contestata l'assegnazione di questa trasmissione senza una gara d'appalto alla società Stand by me, che si sarebbe dovuta occupare di questo nuovo programma. Questa contestazione però pare sia stata rigettata dalla Rai, che ha confermato la Stand by me quale società che si occuperà della produzione di questa trasmissione, anche in considerazione del fatto che in realtà, alla fine, quello che andrà in onda a mezzogiorno da settembre su Rai1 sarà un format riscritto e ideato dalla medesima società". Ad ogni modo sembra ormai certo che il programma della Clerici non si realizzerà più ad Arquata Scrivia, ma negli studi Rai del Centro di produzione di Milano. In via Mecenate si dovrebbe ricostruire con precisione la casa della stessa Antonella Clerici. Per questa ragione il format perderebbe oltre alla location originale il titolo: non sarà più 'La casa nel bosco'. Tenendo conto dell'orario all'99% il programma dovrebbe chiamarsi 'La casa a mezzogiorno'. I condizionali restano d'obbligo…