Su “Tv Sorrisi e Canzoni” l’intervista ad Arisa, la nuova professoressa di canto di “Amici”. La giovane cantante, al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ha raccontato di questa nuova avventura televisiva arrivata dopo “Il cantante mascherato”. «Non riesco a nascondere il mio stato d’animo, mi si legge in faccia. Ecco, questa esperienza mi sta dando lo stesso entusiasmo degli alunni entrati nella scuola», ha dichiarato Arisa.

Arisa Amici 2020: «Per due volte avevo fatto il provino. Natale? Mamma non sta benissimo…»

In passato l’artista aveva fatto il provino per entrare al talent di Maria De Filippi: «Sì, due volte. La prima ero giovanissima e non andò per niente bene, quella successiva fui vicina a ottenere il banco ma passarono al posto mio Antonino Spadaccino e Maddalena Sorrentino. Forse non ero pronta». Non è stato facile calarsi nei panni di professoressa: «All’inizio scomodissima. Nel senso che io sono un’interprete che sente di dover imparare tanto, e quando si insegna si può apparire saccenti. Ho trovato un compromesso: trasferirò ai ragazzi quello che so, ma senza mai fare quella con la verità in tasca». Ma è molto comprensiva: «Non mi impongo un ruolo. Sono una donna che, come tante, è fiera di avere uno stomaco pronunciato. È grande e non posso non ascoltarlo (ride)! A parte gli scherzi, è proprio la pancia che mi dice di aiutare i ragazzi a credere di più in se stessi, invece di criticarli troppo», ha affermato la cantante. Ieri a “X Factor”, oggi ad “Amici”: «Sono due esperienze non paragonabili, programmi che fanno parte dello stesso genere televisivo ma parecchio diversi. Posso dire che qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera. Non mi sento mai in difficoltà e se ho un problema sento di poterne parlare», ha precisato Arisa.

«Nella mia valigia non manca mai…»

Sul finale di intervista la cantante si è pronunciata sulle feste di Natale: «Io non organizzo finché non me lo dice Maria (ride)! Purtroppo mamma non sta benissimo di salute e se vado in Basilicata vuole fare tutto lei: le ciambelle, lo stoccafisso, la cipollata di rito…». Poi la puntualizzazione: «Se si può un salto a casa lo faccio…». Cosa non manca mai nella sua valigia? «Il balsamo di tigre. È un composto balsamico vegetale che uso un po’ per tutto. Apre le vie respiratorie, ha un odore rilassante, aiuta il riposo. Siamo inseparabili», ha dichiarato l’artista. Leggi anche l’articolo —> Arisa malattia, la cantante ha lo stesso disturbo di Taylor Mega: «Avevo 22 anni…»