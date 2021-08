Autostrade in tempo reale oggi 27 agosto 2021: come sta andando il traffico sulla rete autostradale italiana. Il traffico è molto intenso fin dalle prime ore del mattino: entriamo oggi nell’ultimo weekend di agosto e iniziano rientri degli italiani dalle vacanze estive. In questo momento si segnalano lunghissimi tratti con rallentamenti sulla A14 in direzione nord, dalle Marche fino quasi a Bologna, e sulla A1 nel tratto fiorentino. Diversi gli ostacoli presenti sulle tratte autostradali questa mattina, in particolare dovuti a cantieri. Le ultime notizie ancora attive sul traffico, aggiornate alle 11:10 di oggi venerdì 27 agosto 2021. (Continua a leggere dopo la foto)

Autostrade in tempo reale oggi 27 agosto 2021: traffico e viabilità, ultime notizie

11:09 – A30 Nola-Caserta. Coda di 2 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per Traffico Congestionato. A30 Caserta-Salerno (Km 0 – direzione: Caserta).

11:05 – A1 Firenze-Incisa. Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello per traffico intenso. A1 Firenze-Roma (Km 306 – direzione: Napoli).

11:03 – A3 Castellammare di Stabia-Scafati. Coda tra Castellammare di Stabia e Pompei est-Scafati per lavori. A3 Napoli-Salerno (Km 25 – direzione: Salerno).

10:57 – A1 Modena. Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.. A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano).

10:54 – A1 Firenze-Calenzano. Traffico Rallentato tra Aglio KM 255 e Calenzano per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 263 – direzione: Napoli).

10:52 – A1 Parma. Coda di 1 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Parma per lavori. A1 Milano-Bologna (Km 110 – direzione: Napoli).

10:47 – A14 Faenza-Castel San Pietro. Code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro per traffico intenso. A14 Bologna-Ancona (Km 38.2 – direzione: Bologna).

10:47 – A1 Capua-Caianello. Coda di 2 km tra Capua e Caianello per lavori. A1 Roma-Napoli (Km 706.5 – direzione: Milano).

10:47 – A1 Firenze-Incisa. Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello per Materiali dispersi. A1 Firenze-Roma (Km 306 – direzione: Napoli).

10:46 – A1 Chiusi-Valdichiana. Traffico Rallentato tra Chiusi e Valdichiana per veicolo in avaria. A1 Firenze-Roma (Km 398.8 – direzione: Milano).

10:45 – A14 Pesaro-Forlì. Traffico Rallentato tra Pesaro e Forlì per traffico intenso. A14 Bologna-Ancona (Km 81.6 – direzione: Bologna).

10:43 – A1 Parma. Coda di 2 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Parma per lavori. A1 Milano-Bologna (Km 110 – direzione: Napoli).

10:42 – A14 Pescara. Traffico Rallentato tra Pescara sud e Pescara Ovest per traffico intenso. A14 Ancona-Bari (Km 380.1 – direzione: Ancona).

10:42 – A12 Rapallo-Genova Nervi. Traffico Rallentato tra Rapallo e Genova Nervi per traffico intenso. A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova).

10:40 – A1 Napoli-Capodichino. Traffico Rallentato tra Allacciamento A1 sud e Capodichino per incidente. A1 Diramaz. Capodichino-Tang.Napoli (Km 2.8 – direzione: Tangenziale).

10:39 – A1 Firenze. Code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante per traffico intenso. A1 Bologna-Firenze (Km 273 – direzione: Milano).

10:34 – A10 Varazze-Savona. Coda di 7 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 36.7 – direzione: Ventimiglia).

10:29 – A1 Incisa-Firenze. Coda tra Incisa – Reggello e Firenze sud per traffico intenso. A1 Firenze-Roma (Km 301 – direzione: Milano).

10:28 – A30 Nola-Caserta. Coda di 1 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per Traffico Congestionato. A30 Caserta-Salerno (Km 0 – direzione: Caserta).

10:25 – A12 Lavagna-Rapallo. Traffico Rallentato tra Lavagna e Rapallo per traffico intenso. A12 Genova-Livorno (Km 35.7 – direzione: Genova).

10:25 – A1 Modena. Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per traffico intenso. A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano).

10:24 – A1 Modena. Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.. A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano).

10:18 – A10 Savona-Albisola. Coda di 3 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 41.5 – direzione: Genova).

10:14 – A13 Ferrara-Altedo. Traffico Rallentato tra Ferrara sud e Altedo per Mezzi in Lento Movimento. A13 Bologna-Padova (Km 21 – direzione: Bologna).

10:13 – A14 Bologna. Traffico Rallentato tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso. Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli).

10:13 – A4 Grumello-Seriate. Scorta veicoli tra Grumello e Seriate per Materiali dispersi. A4 Milano-Brescia (Km 179.4 – direzione: Torino).

10:12 – A10 Savona-Albisola. Coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 41.5 – direzione: Genova).

10:12 – A1 Fiano Romano-Ponzano Romano. Code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per il transito di un trasporto eccezionale. A1 Firenze-Roma (Km 516 – direzione: Milano).

10:11 – A1 Incisa-Firenze. Coda tra Incisa – Reggello e Firenze sud per traffico intenso. A1 Firenze-Roma (Km 301 – direzione: Milano).

10:02 – A12 Lavagna-Rapallo. Coda di 3 km tra Lavagna e Rapallo per incidente. A12 Genova-Livorno (Km 35.7 – direzione: Genova).

09:59 – A10 Savona-Albisola. Coda di 1 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 41.5 – direzione: Genova).