Da diversi giorni Baby K è in radio con la sua ultima canzone, Non mi basta più, realizzata con la collaborazione di Chiara Ferragni. Immediatamente il pezzo è diventato uno dei tormentoni di quest’estate 2020. Dopo mesi in sala registrazione, la cantante ha deciso di prendersi un momento di pausa e di trascorre alcuni giorni di relax ad Otranto, in provincia di Lecce. Poche ore fa sul suo profilo Instagram Baby K una foto in bikini decisamente “esplosiva”. Il fisico dell’artista con tutte le curve al punto giusto non passa mai inosservato. I suoi followers hanno dato libero sfogo alla fantasia, riempendo il post di like e commenti.

Baby K in bikini a bordo piscina è irresistibile

L’affascinante Baby K ha descritto così il suo post su Instagram: «Day off a #Otranto IT Ne voglio ancora». Nello scatto la cantante è stata immortalata sdraiata sul bordo di una piscina mentre si gode i raggi del sole. Il bikini nero indossato da Baby K fascia alla perfezione il suo corpo perfetto. Il reggiseno sportivo lascia intravedere il suo generoso décolleté. Anche le sue gambe chilometriche hanno attirato l’attenzione dei fan. Non c’è nulla da fare, Baby K sembra una vera e propria statua greca da rimanere ad ammirare per ore. Infine, la sua espressione, con lo sguardo nascosto dagli occhiali da sole e le labbra leggermente dischiuse, ha reso l’intera immagine indimenticabile.

La reazione dei followers

I followers di Baby K su Instagram sono letteralmente impazziti davanti al suo scatto “bollente” in bikini. Le curve da sballo sono uno spettacolo per gli occhi. Un fan, citando la canzone dell’artista, le ha scritto: «Non mi basta più…E non ti passa più…Ne voglio ancora, ancora…Non mi basta più» e un altro ha subito aggiunto: «Ma ne abbiamo di bellezza qui? Una donna meravigliosa». Il post di Baby K è stato completamente invaso da numerosi complimenti: «Che bomba sexy» e ancora: «Una stupenda sirenetta!» Non c’è nulla da fare la cantante sia con la sua voce che con la sua bellezza ogni giorno fa strage di cuori: «Sei la cantante numero uno, direi la più brava in Italia!» Infine, un follower le ha fatto una richiesta un po’ particolare: «Ma il lato B non esiste?» Forse la cantante nel prossimo post accontenterà il suo ammiratore. >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Baby K (@babykmusic)