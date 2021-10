Ballottaggi elezioni comunali 2021 exit poll, proiezioni, risultati, su UrbanPost il live blog in diretta sul secondo turno delle elezioni amministrative 2021. Dalle 15, orario di chiusura delle urne, i primi istant poll, poi a seguire proiezioni e risultati ufficiali dal ministero dell’Interno. Occhi puntati soprattutto su Roma e Torino. (continua a leggere dopo la foto)

Ballottaggi elezioni comunali exit poll, proiezioni, risultati: il live blog

15:41 – Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base alla I proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo è al 59,2% mentre il candidato sindaco di centrodestra Paolo Damilano è al 40,8%. (copertura del campione 7%).

15:39 – Prima proiezione Opinio Rai, sul 9% del campione: Gualtieri verso una vittoria netta, attorno al 60%.

15:37 – “Mi pare chiarissimo il risultato, è una netta vittoria di Stefano Lo Russo. I primi 100 seggi su 900 danno un risultato chiarissimo, una maggioranza molto larga. Merito innanzitutto di Lo Russo, che ha condotto una campagna elettorale straordinaria”. Così Piero Fassino (Pd) commentando i primi dati relativi al ballottaggio a Torino.

15:30 – Proiezione flash di SWG Research per il Tg di La7 su Roma: Roberto Gualtieri (CSX) 57,2-59,2% Enrico Michetti (CDX) 40,8-42,8%.

15:24 – Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base al I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo è al 56-60% mentre il candidato di centrodestra Paolo Damilano è al 40-44%. (copertura del campione 80%).

15:19 – Primi dati ufficiali dal Viminale, l’affluenza al secondo turno delle Amministrative 2021 si attesta su base nazionale al 47,55%.

15:16 – “In attesa; trepidazione”. Questo quanto scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a un minuto dalla chiusura dei seggi elettorali.

15:10 – In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura dell’80%, al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Trieste, il primo cittadino uscente di centrodestra, Roberto Dipiazza, è al 48-52% mentre il candidato di centrosinistra Francesco Russo è al 48-52%.

15:05 – Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, è in testa con il 59-63% sul candidato del centrodestra, Enrico Michetti, con il 37-41% al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Roma, secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%.

15:00 – Instant poll Sky: a Roma in testa Gualtieri (58-63%) su Michetti (38-42%). A Torino Lo Russo (53-57%) in testa su Damilano (43-47%).

14:23 – È del 33,33% l’affluenza alle urne rilevata alle 23 di domenica 17 ottobre 2021 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 39,86%. Dunque l’affluenza in questa prima giornata di ballottaggi segnala un calo di oltre 6 punti percentuali rispetto all’affluenza alla chiusura della prima giornata di voto al primo turno, due settimane fa.