Mario Balotelli è di nuovo al centro dei gossip, ma questa volta in modo un po’ indiretto. Ad attirare l’attenzione su di lui è stata Dayane Mello, ex fidanzata e concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl di fronte alle telecamere ha dichiarato, in modo sorprendente, di provare ancora molta attrazione per l’atleta. I suoi commenti non sono stati affatto apprezzati dal diretto interessato che ha subito risposto tramite Twitter. I suoi tweet sono stati cancellati, ma ciò che ha detto non è stato dimenticato. Non solo i tuoi tweet lasciavano intendere che non fosse più single. Finalmente Mario Balotelli si è deciso e ha rotto davvero il silenzio con una dichiarazione che non lascia spazio al dubbio.

Balotelli rompe il silenzio

“Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”. Questa la dichiarazione che Mario Balotelli ha rilasciato al settimanale Chi. Evidentemente, come tra l’altro dichiarato a chiare lettere di recente, non vuole assolutamente finire nel can can mediatico relativo alla cronaca rosa. Dunque, in soldoni il suo pensiero è questo: “ok, sono impegnato. Ora lo sapete e la discussione si chiude qui, buona vita”. Tra l’altro Balotelli, sempre per via ‘indiretta’, come era pronosticabile, è balzato in questi giorni in diversi articoli relativi al GF Vip. Non solo per le esternazioni della modella brasiliana, ma anche perché nella Casa più spiata d’Italia c’è suo fratello Enock.

Chi è la nuova fidanzata

Ma chi è la nuova fidanzata di Balotelli? Finalmente un nome sembra essere confermato, quello di Alessia Messina. Si tratta di un’ex tentatrice di “Temptation Island” ed ex corteggiatrice di “Uomini e donne”. Insomma, dopo il divertimento estivo con flirt e avventure in giro per la Spagna, Mario Balotelli avrebbe “messo la testa a posto” con la prorompente Alessia, 27 anni, tanto da raggiungere dopo appena un mese di frequentazione la famiglia di lei in Sicilia. Nei giorni scorsi SuperMario non aveva gradito alcune dichiarazioni della sua ex fiamma Dayane Mello. Ora per lui c’è solo Alessia. Per quanto riguarda invece il calcio, nelle ultime ore Balotelli sarebbe stato accostato al Genoa. >> Altri Gossip