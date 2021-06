“Battiti Live 2021”, i cantanti della diciannovesima edizione: tutto sullo spettacolo con Elisabetta Gregoraci

Fra dieci giorni inizierà la diciannovesima edizione del Battiti Live, che per il secondo anno si svolgerà nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto. Ci saranno anche 15 straordinarie esibizioni “on the road” in altrettante suggestive location della Puglia. Rispetto alla scorsa edizione però ci sarà una novità: quest’anno lo show tornerà ad essere trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Cinque serate spettacolari: 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio. Poi da metà luglio, lo show andrà in onda in prima serata su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra ed Italia 2. Scopriamo ora insieme il nome di tutti i cantanti che saliranno sul palco di Battili Live 2021.

“Battiti Live 2021”, i cantanti della diciannovesima edizione

Tutti pronti a ballare con Battiti Live 2021, lo spettacolo musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri? Ecco tutti i cantanti nazionali e internazionali che si alterneranno sul palco. I rappresentanti del patrimonio culturale italiano saranno: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane e Lil Jolie.

La musica internazionale

Sul palco di Battiti Live 2021 arriveranno anche artisti internazionali, da Bob Sinclar a Purple Disco Machine, da Sophie and the Giants ad Alice Merton, da Topic a Joel Corry, da Alvaro Soler ad Oscar Anton, e poi tornerà anche quest’anno Dotan. Lo spettacolo andrà in scena su un grande palco di circa 30 metri di fronte e 12 di altezza. Poi ci sarà una doppia estensione per avvicinare gli artisti al pubblico presente su due tribune disposte a formare un grande cuore. Allo spettacolo potranno assistere circa 400 persone, con posti a sedere preassegnati su una tribuna fronte palco. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dal protocollo anti-Covid. L’ingresso come sempre sarà gratuito, ma su prenotazione su www.radionorba.it. >> Altre News sul mondo dello spettacolo