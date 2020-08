“Benvenuti al Sud”, a Castellabate non arriva la posta: questa volta non è un film

Reso famoso da Benvenuti al Sud, il paese di Castellabate è finito sulle pagine di cronaca per una strana coincidenza del destino. Nel comune cilentano, della provincia di Salerno, si lamenta infatti la mancata consegna della posta. La notizia, lanciata da Il Mattino e ripresa da Salernonotizie.it, suona davvero bizzarra. E pensare che l’uscita della pellicola di Luca Miniero del 2010 aveva dato il via ad un vero e proprio pellegrinaggio alla ricerca del celebre ufficio postale.

Benvenuti al Sud, a Castellabate non arriva la posta: “Proteste per la mancata consegna della corrispondenza”

Pullman carichi di turisti da Napoli, dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Calabria – stando a quanto riferito all’epoca da Il Corriere del Mezzogiorno – si recavano in visita al borgo medievale alla scoperta del set del film campione di incassi. Oggi, il virtuoso ufficio postale non sembra adempiere ai propri compiti. “Proteste a Castellabate per la mancata consegna della corrispondenza. – tanto si legge su Salernonotizie.it che cita il Mattino – Sono mesi che la posta non viene consegnata. A lamentare disagi nel paese il cui ufficio postale era stato reso celebre dal film ‘Benvenuti al Sud’ le famiglie che risiedono nelle frazioni di San Marco e dell’Annunziata, e in alcune contrade come Franco e Cenito”.

Problema non nuovo per il paese

Il problema della mancata consegna della posta si era presentato a Castellabate già qualche mese fa. A risolvere il disservizio in alcune frazioni del comune erano stati incaricati allora i giovani del Servizio Civile. "Abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione con la messa a disposizione di nostro personale di volontariato che accompagnerà il personale di Poste Italiane per raggiungere tutte le abitazioni che presentano scarso indirizzo di recapito", aveva fatto sapere in quella circostanza l'assessore Costabile Nicoletti.