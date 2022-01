Gli scherzi dell’amore. Silvio Berlusconi ha scelto Instagram per fare pubblicamente gli auguri di buon compleanno alla sua compagna, la giovanissima Marta Fascina. La coppia sta insieme dal 2020: i due, come qualcuno ricorderà, sono stati paparazzati insieme la prima volta mentre erano in Svizzera. A presentare i due sarebbe stato Adriano Galliani, grande amico del Cavaliere.

Berlusconi e gli auguri di compleanno alla fidanzata su Instagram: utenti scatenati

“Buon compleanno, Marta”, ha scritto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per festeggiare i 32 anni della fidanzata Marta Fascina. La foto mostra i due in casa, davanti ad un albero di Natale magnificamente addobbato, con delle decorazioni molto sfarzose che accompagnano le scale. Si guardano negli occhi e sorridono. Abito blu per lei, completo elegante per il Cavaliere. La foto, postata sull’account Instagram @silvioberlusconi_official, ritrae l’aspirante presidente della Repubblica, 85 anni compiuti, in splendida forma. L’ex premier e Marta Fascina fanno coppia fissa dal 2020, come dicevamo. Lei, classe 1990, è originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta a Portici. Attiva nel mondo della politica, ha lavorato anche nell’ufficio stampa del Milan. Difatti a far da Cupido sarebbe stato Adriano Galliani. Tra i pregi di lei? Sicuramente la regola del “low profile”: Marta Fascina si tiene alla larga dal gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@silvioberlusconi_official)

Un fotomontaggio? È il sospetto di alcuni

Inutile dirlo, il post di Silvio Berlusconi su Instagram è stato letteralmente sommerso dai commenti. Di ogni tipo, di ogni colore politico. Da un lato chi si congratula con la «bella coppia» per la felicità, dall'altra chi non può fare a meno di notare la forte differenza di età (85 lui, 32 lei); qualcun altro ha parlato di un presunto fotomontaggio, sottolineando come nello specchio alle loro spalle, i due non compaiano. Tra i tanti apprezzamenti: «Grande, grandissimo Silvio»; «Vorrei esserci io al posto di Marta. Tanti auguri», «Bellissima coppia, complimenti», «Omnia vincit Amor», «Tanti auguri alla first lady di Italia».