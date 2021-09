Berlusconi salute ultime notizie – 1 settembre 2021. Nuovi controlli per il leader di Forza Italia al San Raffaele di Milano. Secondo alcune indiscrezioni, provenienti da ambienti parlamentari del centrodestra, l’ex premier ha fatto ritorno in mattinata all’ospedale del capoluogo lombardo, dove la scorsa settimana, di rientro dalla Sardegna, si era recato per effettuare degli accertamenti post Covid. Il Cavaliere non è stato ricoverato, al momento si trova nella sua casa di Arcore.

Berlusconi di nuovo al San Raffaele di Milano: le sue attuali condizioni di salute

Nuovi controlli per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Stando ai bene informati il leader azzurro è tornato in mattinata al nosocomio per sottoporsi ad ulteriori accertamenti post Covid. Il presidente di Forza Italia avrebbe già lasciato l’ospedale per tornare nella sua residenza ad Arcore. Una visita che, però, era stata già programmata: Berlusconi sarebbe rimasto in ospedale per circa un’ora. L’ultimo ricovero c’era stato la settimana scorsa. Le dimissioni erano avvenute lunedì 27 agosto.

Lunga convalescenza e strascichi del Covid

Il Cavaliere, che compirà 85 anni il 29 settembre, era stato già ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio. Poi a metà maggio ancora esami per valutare le sue condizioni di salute dopo che era stato contagiato dal Coronavirus. La ripresa infatti dopo aver sconfitto la malattia è stata molto lenta, faticosa, per il Cavaliere. Era tornato a lavorare ad inizio giugno, ma solo da remoto: “Per fortuna sto gradualmente migliorando. I miei medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa. La prima cosa che voglio dire a voi e a tutti gli italiani è un grazie dal profondo del cuore per l’attenzione e la partecipazione che ho avvertito intorno a me in questi mesi difficili”, aveva chiarito l’imprenditore.

Proprio per via della difficile convalescenza, gli strascichi del Covid, prima dell'estate 2021, i suoi legali avevano presentato la documentazione medica per rimandare le udienze dei procedimenti Ruby Ter. Berlusconi non vi ha mai presenziato.