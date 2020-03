Incarna perfettamente la “bellezza italiana” ma oggi Bianca Guaccero richiama alla mente un mix di sensazioni ed emozioni senza eguali. Nell’ultimo scatto condiviso sul social la conduttrice bitontina evoca sapori, profumi e colori che solo chi abita lontano da casa può comprendere fino in fondo. E mai come in un momento come questo, in cui il distacco è quanto più forzato, quelle percezioni si fanno amplificate, moltiplicate esponenzialmente dalla visione della padrona di casa di Detto Fatto.

Bianca Guaccero oggi, abbandonata tra la paglia: nostalgica e sorprendente

Abbandonata sulla paglia tra ceste di frutta e ortaggi, Bianca si lascia andare alla nostalgia: “E ripenso a quando tornerò nella mia terra… – scrive sul social – ai profumi di sugo per la strada alla controra… ai rumori delle posate, perché a quell’ora non c’è nessuno in giro… al sole che scalda faccia e cuore… e al mare… il mio mare. Appena lo rivedrò prenderò la rincorsa e mi ci tufferò come quando ero piccola”. E prosegue: “Mia figlia mi chiede ogni giorno: ‘Mamma quando arriva l’estate?’… ed io le rispondo: ‘Speriamo presto amore mio’. Vi voglio bene”. Il messaggio della Guaccero non resta inascoltato. La comprensione è totale, ci si incoraggia l’un l’altro nella speranza che la “bella stagione” arrivi al più presto.

“Che meraviglia che sei”, “Sei proprio il massimo…”

Ma lo scatto di Bianca, al momento, rinfranca i cuori. Abbronzatissima e super sensuale posa nel suo mini dress bianco dallo spacco ‘ardito’. Gambe lunghissime e sandali dal tacco a spillo inno alla seduzione. Ma anche una profondissima scollatura che scostandosi dal decolleté regala viaggi per la fantasia. “Complimenti Bianca, questa foto è stupenda”, dicono confessando di averla persino “scaricata”. “Che meraviglia che sei”, “Sei proprio il massimo…”, “Grazie Bianca… Almeno ci fai rallegrare la giornata”. E poi anche: “Bella cocomerona”, “Vorrei essere lì con te… sei bellissima”.

Leggi anche —> Nathaly Caldonazzo Instagram, topless mozzafiato in Costa Smeralda: «Superba meraviglia»