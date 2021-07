Giornata buia quella di ieri, 29 luglio 2021, a Bibione, in Friuli. Le spiagge del nord-est si sono trasformate da luogo di vacanze a teatri di tragedie. A Bibione un uomo di 79 anni è morto annegato in acqua. Poco più in là sul litorale friulano una bambina tedesca ha rischiato di annegare, fortunatamente i soccorsi la hanno rianimata anche le le sue condizioni sono ancora gravi.

Bibione uomo morto annegato, salvata bambina di 10 anni

Un uomo di 79 anni stava trascorrendo le sue vacanze a Bilione, in Friuli Venezia Giulia. L’anziano era originario di Cornaredo, in provincia di Milano. Il 79 enne si trovava sulla spiaggia davanti a piazzale Zenith quando ad un certo punto ha deciso di farsi un bagno in acqua intorno a mezzogiorno e mezzo di ieri. I bagnanti avrebbero chiamato i soccorsi dopo aver notato che l’uomo era sceso sott’acqua senza più risalire per troppo tempo. I soccorsi delle spiagge di Bibione hanno portato il 79enne fuori dall’acqua e hanno tentato di rianimarlo. Ogni tentativo però purtroppo è risultato vano: l’uomo è deceduto.

Qualche bagno più in là un’altra tragedia si stava per compiere. Una bambina tedesca di 10 anni stava giocando in qua con il fratello ed è scivolata giù dalla ciambella. La piccola ha rischiato grosso ma per fortuna i soccorsi sono arrivati in tempo. La bimba ha riportato una sindrome da annegamento ed è stata elitrasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

Tragedia a Cala Sabina

Questi sono solo due dei tanti incidenti che avvengono nelle spiagge italiane. Sono molte le persone che hanno dei malori mentre passeggiano sul bagnasciuga o fanno un tuffo in acqua. Ad esempio lo scorso 7 luglio un ragazzo lombardo ha perso la vita proprio a causa di un malore mentre si trovava in Sardegna sulla spiaggia di Cala Sabina. Il turista stava trascorrendo il viaggio di nozze sulle bellissime spiagge sarde. L'uomo aveva soli 34 anni. Secondo i medici il ragazzo avrebbe avuto un ictus che gli è stato fatale.