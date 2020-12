‍Bomba a Nashville in Tennessee: le autorità riferiscono di un’esplosione avvenuta in centro la mattina di oggi, Natale, facendo tremare la terra per chilometri. Si presume sia stato un atto intenzionale innescato da un ordigno su un veicolo. Tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

‘Bomba’ a Nashville

La polizia americana nella mattinata di oggi, 25 dicembre 2020, risponde alle segnalazioni di un veicolo sospetto parcheggiato all’esterno dell’edificio AT&T poco prima delle 6 del mattino. All’arrivo, le forze dell’ordine allertano immediatamente l’unità dei dispositivi pericolosi del dipartimento, ma era già troppo tardi infatti poco dopo avviene una significativa esplosione. Infatti tre persone sono ricoverate in ospedale con ferite e almeno 20 edifici sono danneggiati. I vigili del fuoco hanno confermato che una la squadra di artificieri sulla scena dell’esplosione ha aperto un’indagine da parte della polizia metropolitana e delle agenzie federali. Il dipartimento chiede ai residenti e ad altri di evitare la zona. D’altronde il suono dell’esplosione potrebbe essersi sentito da miglia di chilometri di distanza e le persone riferiscono che le finestre tremavano da sud e da est di Nashville.

Il governatore Bill Lee dunque afferma in una dichiarazione che lo stato fornirà le risorse necessarie per determinare cosa sia effettivamente successo. John Cooper, il sindaco di Nashville, dichiara di aver visionato il danno, descrivendo vetri rotti e condutture idriche saltate in aria.

Le parole del sindaco di Nashville

John Cooper il sindaco di Nashville ha quindi confessato: «Sembra che sia esplosa una bomba. L'area del centro sarà isolata per ulteriori indagini e per assicurarsi che tutto sia completamente sicuro. Un altro evento nel 2020 di Nashville». Le immagini e i video ripresi nella zona colpita mostrano fiamme e fumo. Si sono uditi allarmi all'interno di diversi edifici e l'acqua si è riversata in alcune case causando danni strutturali e finestre rotte. Detriti e vetri frantumati sono stati visti volare su una vasta area. Gli alberi che costeggiano la Second Avenue sono stati anneriti dall'incidente.