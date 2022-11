Meteo ultime notizie bomba d’acqua oggi a Castellabate, in Campania. La furia meteo si è abbattuta nella mattina di oggi sabato 19 novembre 2022 nel Cilento, in provincia di Salerno, causando allagamenti e ingenti danni nella cittadina e nella vicina Agropoli.

Le immagini pubblicate sui social e rilanciate da alcuni media locali parlano di un autentico disastro. Strade trasformate in fiumi di fango e detriti, auto trascinate per decine di metri, case e negozi invasi dall’acqua. Questo le scenario di queste ore, in particolar modo nella frazione di Santa Maria di Castellabate dove la situazione appare più difficile.

Alluvione a Santa Maria di Castellabate in Cilento: strade invase da fango e detriti #maltempo #alluvione #localteam pic.twitter.com/CkB45jrCpl — Local Team (@localteamtv) November 19, 2022

Il sindaco di Castellabate ha diffuso una nota invitando “tutta la cittadinanza a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente. Si tratta di una seria calamità naturale. Si consiglia di abbandonare scantinati e/o interrati e piani terranei più a rischio allagamenti. Sono in corso gli interventi e operazioni su tutto il territorio per la sicurezza, per cui si richiede la massima collaborazione da parte di tutti, anche per non intralciare le operazioni”.

La situazione è grave anche nella vicina Agropoli, dove è in atto la piena del fiume Testene e gran parte delle strade della città sono invase da acqua e fango, che in alcuni punti raggiungono un’altezza preoccupante.