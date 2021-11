Maltempo Campania. Si apre innanzi al centro sud un weekend di maltempo a causa di un nuovo vortice mediterraneo che porterà rovesci, temporali e in alcuni casi anche nubifragi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha comunicato che il vortice continuerà a condizionare il tempo atmosferico sul bacino del Mediterraneo. (Continua dopo la foto)

Ciò si ripercuoterà su molte regioni italiane anche i primi giorni della prossima settimana. “Domani – spiega – il centro di bassa pressione andrà via via approfondendosi: piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Molise e Basilicata. In questo frangente osservata speciale sarà la Sardegna: a causa dei forti contrasti che si verranno a creare, non è esclusa la possibilità di veri e propri nubifragi accompagnati da raffiche burrascose di vento lungo le coste più esposte”. (Continua dopo la foto)

Maltempo Campania weekend allagamenti in provincia di Caserta

Domenica l’alta pressione delle Azzorre, precisa Sanò, “riuscirà a imporsi con sempre maggiore decisione al Nord e su Parte del Centro: la giornata festiva trascorrerà dunque all’insegna di un tempo maggiormente soleggiato, ma via via più freddo specie al mattino e in serata. Qualche pioggia – conclude il direttore de iLMeteo.it – sarà invece ancora possibile sulla Sardegna. Cattive notizie invece per la prossima settimana funestata da un nuovo vortice ciclonico”. Insomma, davanti agli occhi della popolazione del centro sud, in special modo della Campania, si prospetta un fine settimana in cui l’allerta meteo degli ultimi giorni prenderà vita. Campania, violenti allagamenti in provincia di Caserta dopo le forti piogge.

