Carlotta Maggiorana è una modella, attrice e ballerina italiana. La ragazza ha conquistato il cuore del popolo italiano grazie alla vittoria della 79ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2018. Nel 2020 ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex Miss è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram di Carlotta Maggiorana è seguito da oltre 88 mila followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure. La showgirl con il suo ultimo scatto social ha lasciato tutti quanti senza parole. Carlotta in intimo è mozzafiato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti.

Carlotta Maggiorana Instagram: irresistibile in intimo

Non c’è nulla da fare, la bellezza di Carlotta Maggiorana non passa minimamente inosservata. Il suo ultimo post su Instagram ha completamente incantato i suoi followers. La showgirl ha descritto così lo scatto: «Benvenuta primavera…Su con la vita, cerchiamo di essere positivi! #carlottamaggiorana #primavera #welcomespring #iorestoacasa #falloanchetu». Nella foto Carlotta è stata immortalata in posa molto sensuale con indosso un cardigan rosso dal quale si intravede il micro reggiseno abbinato. Il suo décolleté esplosivo è diventato in pochissimo tempo il punto focale dell’intero scatto. Davanti ad un’immagine del genere, la fantasia dei suoi numerosi ammiratori ha creato dei veri e propri film a luci rosse.

La sua bellezza è indescrivibile

Carlotta Maggiorana in intimo ha completamente stregato tutti i suoi ammiratori. La sua sensualità è impossibile da ignorare. Un fan le ha scritto: «Stupenda come sempre» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Trasmetti eleganza! Chapeau!» In molti le hanno chiesto: «Stupenda! Come va da voi? Si sentono tante brutte notizie sulle Marche. Spero a casa stiate tutti bene!» Carlotta ha risposto così: «Sì, bene grazie! Speriamo passi presto tutto questo!» Un fan le ha fatto notare una cosa: «Ciao Carlotta, vederti è sempre bellissimo, perché trasmetti tanto buonumore e positività! Ce la faremo, ne sono sicura!» Infine, tantissimi sono stati i complimenti: «Tu sei proprio la primavera» e ancora: «Semplicemente divina… Una dea!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Carlotta Maggiorana (@carlottamaggiorana_official)