Carmen di Pietro ha pubblicato sul suo account Instagram una foto davvero esplosiva. La bella showgirl lucana ha da poco spento le 55 candeline, anche se non si direbbe visto il fisico mozzafiato che sfoggia orgogliosamente sui social! Sulle sue pagine, Carmen di Pietro è decisamente prolifica, su Instagram si contano la bellezza di 817 post pubblicati, molti dei quali esaltano la sua fisicità statuaria. In effetti per Carmen di Pietro gli anni sembrano non passare mai. Merito di una corretta alimentazione e delle tante ore passate in palestra, l’ex modella ha ancora una silhouette da urlo, capace di far invidia alle giovani influencer. «Sono rimasto senza parole» le scrive un fan sotto lo scatto.

Carmen Di Pietro Instagram, statuaria in costume mette in mostra addominali da urlo

Nell’ultimo scatto postato, Carmen di Pietro sembra una sirena in riva al mare. La showgirl infatti ha passato qualche giorno di vacanza nella sua terra, a Scanzano Jonico in Basilicata, in controtendenza con le centinaia di altre Star italiane, che hanno preso d’assalto la Sardegna e la Costiera Amalfitana. «Ops, ultima settimana di vacanza, non me ne ero accorta!» scrive infatti sotto al post. Nello scatto, la Di Pietro è seduta “in posa da Diva” sul bagnasciuga, indossa grandi occhiali a specchio e un costume che contiene a stento le sue forme. Ventre piattissimo e addominali da urlo, «Sembri una ventenne!» commenta un utente.

Carmen Di Pietro Instagram: «Nonostante l’età resti un gran bel pezzo di donna!»

Tantissimi ammiratori e follower della sua pagina Instagram @carmendipietroofficial (quasi 480 mila), hanno sentito l’irrefrenabile bisogno di complimentarsi con lei: «Che spettacolo che sei!», «Sei un sogno» e «Nonostante l’età resti un gran bel pezzo di donna!». Tra le centinaia lusinghe si legge solo qualche piccolo commento negativo, un utente scrive: «Che noia queste t***e rifatte!», ma a Carmen Di Pietro non interessa difendersi, a farlo per lei ci pensano i fan: «Quando il lupo non arriva all’uva, dice che è acerba!».