A Carmen Di Pietro basta davvero poco per essere provocante. La showgirl, conduttrice radiofonica ed ex modella, famosa anche per essere stata sposata con Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai, ha pubblicato qualche ora fa un video che la vede in cucina intenta a preparare la pasta fatta in casa. Ai tempi del Covid-19 non sono pochi i personaggi del mondo dello spettacolo e non che si stanno dedicando alla preparazione di piatti nuovi o della tradizione.

Carmen Di Pietro Instagram, davanzale esplosivo dal grembiule: «Poppe all’aria proprio…»

Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro, su Instagram vanta un seguito di 454mila follower. Sul suo profilo social l’opinionista tv ha postato un breve filmato che ritrae lei e la figlia sorridenti alle prese con uova, acqua e farina. Insomma tutto quello che serve per fare della pasta ‘home made’. Con tanto di fazzoletto in testa, matterello e grembiule. Un video apparentemente innocente se non fosse per il décolleté da urlo che pare fuoriuscire dalla maglia. Un seno ballerino quello della conduttrice, che appare luminosa su Instagram. «Amici, vi piace la pasta fatta in casa?», ha chiesto divertita Carmen Di Pietro, che pare parecchio a suo agio tra i fornelli. Una brava donna di casa? Beh, fare la casalinga non la spaventa, anzi sembra metterla di buon umore.

«Siete bellissime. Emanate gioia»

Valanga di commenti positivi: «Siete bellissime! Emanate gioia», ha scritto una follower. «Troppo simpatiche», ha aggiunto un’altra. «Bella la mamma, tenera la figlia», ha concluso un utente. La presenza della figlia Carmelina, nel breve filmato, non ha impedito ai follower di prodigarsi in complimenti, dedicati però proprio al davanzale da favola della showgirl. «Stupenda con questa traversa addosso!», ha detto un fan. «Si ma ‘ste tette?», ha domandato un altro. «Carmen quanto sei sexy», ha aggiunto un ammiratore. E ancora: «Poppe all’aria proprio», «Mi piaci tantissimo», «Vorrei leccarti…» e qui ci fermiamo. Perché davvero in basso al video di Carmen Di Pietro si trova di tutto e di più: battute davvero colorite…

(Carmen Di Pietro Instagram Foto Profilo Ufficiale)