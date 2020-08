Bagni di sole a non finire per Caterina Balivo, nota presentatrice partenopea, che dopo aver detto addio definitivamente al programma di Raiuno ‘Vieni da me’, condotto per ben due stagioni, si sta godendo il meritato relax al mare all’Argentario con familiari e amici. Vacanze italiane per la splendida 40enne, che qualche ora fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove vanta un seguito di quasi 1milione e mezzo di follower, uno scatto in costume che la mostra in acqua.

Caterina Balivo in forma magnifica con addosso un bikini blu. A gran sorpresa, dopo aver condiviso per varie settimane scatti che la ritraevano con costumi interi, la conduttrice ha sfoggiato un bel due pezzi, che valorizza il suo fisico ben curato. «Persa in questo blu in una posa plastica da diva… dovuta all’acqua ghiacciata», si legge nella didascalia, che accompagna la foto realizzata al mare. Oltre 23mila mi piace e decine di complimenti: «Bellissima dea», ha scritto un fan; «Che bel panorama», ha aggiunto un follower; «Che Venere», ha chiosato un utente. E ancora: «Bellezza indescrivibile», «Che meraviglia», «La Regina in assoluto di Instagram», «Ma allora le sirene esistono», «Sei bellissima», «Che spettacolo», «Stupenda», per citarne qualcun altro.

Critiche in basso allo scatto della conduttrice partenopea

In basso alla foto di Caterina Balivo non sono mancati commenti al vetriolo. Tra i tanti quello di una signora a cui la conduttrice tv ha risposto sfoderando una delle sue armi vincenti: l’ironia. «Ma quando finiscono i tuoi viaggi? Non ne hai abbastanza? Non ti manca casa tua? Spendi tutto quello che guadagni o ti ospitano gratis?», ha scritto la follower. «Il tuo messaggio mi ha divertito», ha replicato la 40enne, che ha ricevuto il supporto di molti fan. «L’invidia è brutta», la frase andata per la maggiore. Qualcuno però si è schierato contro la presentatrice: «Non è rispettoso nei confronti di chi non può permettersi di andare in vacanza mostrare tutta ‘sta ricchezza. E non è la sola». Leggi anche l’articolo —> Caterina Balivo selfie senza trucco, “qualcosa non va” sul viso : «Hai mai pensato di toglierla?»

