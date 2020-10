Caterina Balivo Instagram: pecca di vanità in accappatoio e l’accavallamento di gambe ruba la scena nell’ultimo post social in cui la bella napoletana scherza con i followers mentre si sottopone ad un trattamento di bellezza. Sorriso smagliante, sul viso una maschera ‘in tessuto’ e le lunghe gambe in bella vista.

Caterina Balivo pecca di vanità in accappatoio, i followers la bacchettano

Nel post ironico, la ex conduttrice di “Vieni da me” scrive: “Appena posso maschera in tessuto, super pratiche come queste sia idratanti che lenitive. Per evitare di spaventare figli e marito mi do un tono con una occhiale un po’ pazzerello 😉“. Come sempre, la sua famiglia in primo piano. Ed è per stare più accanto a loro che la simpatica napoletana avrebbe rinunciato alla tv. Ma per quanto tempo? Non lo sappiamo …

Quella condivisa sui social è una foto autoironica e nel contempo intrisa di vanità e c’è chi non apprezza. Sì, perché sotto la foto appaiono commenti di questo genere: “Ma se ti coprissi? Non ha motivo questa foto! Madre di figli …”. E a chi le scrive: “Cosa c’entra la maschera con lo scosciamento?”. Lei, glissa le accuse e replica con ironia: “Ora ci penso un attimo e i ti dico”. Insomma, attacchi alla Balivo da parte di donne che la ritengono fuori luogo e inopportuna.

Caterina Balivo lontana dalla tv, cosa bolle in pentola?

Secondo rumors degli ultimi giorni, Caterina Balivo sarebbe molto vicina a Marianna Madia e l’ex ministra Pd della Pubblica amministrazione. Lo rivela Il Tempo, secondo cui l’insospettabile legame tra le due, appartenenti a due mondi professionali lontanissimi, sarebbe dovuto ai loro rispettivi mariti. “Mario Ferdinando Gianani, romano, produttore della casa cinematografica Wildside (parte di Fremantle, uno dei principali produttori indipendenti al mondo) è stato infatti appena nominato presidente di Be Water, una nuova società costituita pochi giorni fa a Milano davanti al notaio Federico Mottola, ma che ha sede legale nella Capitale”.

Azionista al 40% e socio con analoga quota "è il finanziere romanoGuido Maria Brera, capo degli investimenti di Kairos, marito della conduttrice tv". "A novembre scorso il collettivo I Diavoli guidato da Brera – continua il Tempo – aveva deciso di sottoporre – in via prioritaria ed esclusiva alla Wildside qualsiasi idea, concept, format e soggetto sviluppato, ai fini di una eventuale realizzazione di serie televisive o di film". Cosa bolle in pentola? C'è forse aria di cambiamenti importanti nella vita professionale della bella Balivo?

(Foto dal profilo Instagram ufficiale di Caterina Balivo)