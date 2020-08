Primo piano birichino, senza ombra di trucco ma dallo sguardo super intrigante, Caterina Balivo condivide così, a suon di immagini, le sue vacanze da sogno: e Instagram gradisce senza però nascondere quel pizzico di invidia per il relax ‘senza fine’ della conduttrice. Volto quotidiano di Vieni da me, la quarantenne napoletana si lascia immortalare in scenari paradisiaci ormai da mesi. La fine della messa in onda del contenitore di RaiUno è stata per la Balivo l’inizio di un periodo di spensieratezza tra mare cristallino e tramonti suggestivi.

Caterina Balivo Instagram, birbante e birichina: primo piano senza trucco affascina

Si perde tra le acque azzurre dell’Argentario lo sguardo dei followers nell’ultimo scatto della Balivo, non prima di aver indugiato, però, sul primo piano della conduttrice compreso di decolleté. Costume nero scollacciato, capelli al vento e via: “Amore mio – scrive lei esaltando bellezze (e vacanze) italiane in un periodo così delicato e complicato – vedi anche qui ci sono le Maldive”. Poi domanda: “Ragazzi che fate? Qui tra poco brace”. Interrogati, i seguaci, non mancano di rispondere. Ma le repliche, spesso, non sono quelle che ci si aspetterebbe.

“Regina indiscussa del social”

“Caterì, – sottolinea qualcuno – sei sempre in vacanza. Non cerchi lavoro?”, “Ma beata te che te la godi da 2 mesi… – incalza un altro – Qua si fanno le saune in 20 mq”, fa notare con un po’ di disappunto. “Da due mesi??? – ribattono altri – Da sempre… non sa neanche cosa vuol dire lavorare”. Per fortuna c’è chi la pensa diversamente: “In televisione è una professionista, – interviene un utente – sa fare bene il suo lavoro”. Anche su Instagram Caterina sa bene come colpire. E in molti ne gioiscono: “Cate – dicono – sei sempre un vulcano in piena… Capace di eruttare ad ogni momento… bellezza, meraviglia e simpatia! Regina indiscussa del social”, “Quanto mi intrighi Cate”, “Che faccina da birba”, “La più seducente ed intrigante. Non hai eguali! Lasciatelo dire all’infinito: Sei la più bella del mondo!”. >> Federica Nargi e Matri corpo a corpo in spiaggia, lei ‘strategica’: «Nascondi ‘er bozzo’?»