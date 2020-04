Fascino argentino, sguardo malizioso e un corpo da favola, stiamo parlando di Cecilia Rodriguez. Il suo profilo Instagram vanta più di quattro milioni di followers e ogni suo post è da batti cuore. Con l’ultima foto che ha pubblicato è riuscita a battere se stessa: sensualità e fascino in un solo scatto. La showgirl non ha bisogno di grandi presentazioni: è la sorella minore di Belen Rodriguez. Una fortuna e un fardello allo stesso tempo. La giovane Cecilia ha impiegato molto tempo prima di riuscirsi a staccare di dosso il paragone costante con la sorella. Ora finalmente ha avviato la sua carriera senza l’ombra di Belen.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La showgirl è stata fortunata perché sta passando questa quarantena con il suo amore, Ignazio Moser, tra le campagne del Trentino. Cecilia Rodriguez ci intrattiene spesso con i suoi video di TikTok, con ricette di cucina e diversi tutorial. Nelle ultime ore però ci ha regalato piccoli scoop unici. Lei e il suo compagno hanno partecipato ad un’intervista in diretta su Instagram con il settimanale Chi. L’intervistatore ha chiesto se alla fine di questa quarantena avessero intenzioni di sposarsi e Cecilia ha risposto che non le dispiacerebbe diventare la signora Moser. Fan in delirio a queste parole, sono in tanti che sarebbero felici di vederla con un anello al dito.

La foto piccante e i commenti

Tra una confidenza e l'altra, non mancano neanche le foto sensuali. L'ultimo post pubblicato da Cecilia è uno di quelli che fa battere il cuore. Si tratta di una vecchia foto in cui la vediamo uscire dall'acqua con un costume stupendo rosa. Le curve del suo corpo sono un sogno e il suo sguardo carico di malizia. Questo scatto è stato ritoccato aggiungendo due ali disegnate alla showgirl. Un dettaglio che la rende ancora più favolosa. Non ci sorprende che nel giro di poco tempo lo scatto abbia conquistato un gran numero di like e commenti positivi. "Super wow"; "Stupenda"; "Sei una creatura meravigliosa"; "Un angelo caduto dal cielo"; "Che fatina sexy"; "Una farfalla stupenda, incantevole".