Chi è Alan Palmieri, vita privata e carriera: tutto sul noto conduttore

La nuova edizione di “Battiti Live” è iniziata il 25 Giugno 2021. La terza puntata del noto spettacolo musicale si svolgerà domani martedì 29 giugno 2021. Un’altra serata all’insegna della musica condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. In attesa di poter ascoltare i vari artisti protagonisti dello show, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e pubblica di Alan Palmieri. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Alan Palmieri? La sua vita privata

Alan Palmieri è nato l’11 febbraio 1975 in Svizzera ed è un conduttore e speaker radiofonico. Ha 46 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Al momento non si hanno informazioni né sul suo peso né sulla sua altezza. Ha trascorso la sua infanzia in Puglia. Qui ha iniziato a sviluppare una forte passione per il mondo dei media ma soprattutto per la radio. Grazie a Radionorba ha affinato il suo talento da conduttore e da station manager. Per quanto riguarda la vita privata di Alan Palmieri non si hanno moltissime informazioni, poiché è molto riservato. Nonostante ciò sappiamo che è sposato e che sua moglie si chiama Caterina. La coppia ha avuto anche dei figli. Infine, Alan Palmieri è molto attivo su Instagram (@alanpalmieri), il suo profilo è seguito da 12,6 mila followers e conta 195 post.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo

Alan Palmieri è uno speaker radiofonico. La sua carriera nel mondo delle radio è iniziata con Rtl 102.5 e Radio 105. Poi, dopo aver lasciato Rtl 102.5, è approdato a Radio Norba, emittente legata al gruppo Telenorba. Dal 2018 conduce Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci, trasmesso su Italia1. Si tratta di uno storico appuntamento di Telenorba con cantanti della scena musicale italiana e internazionale che fanno tappa in Puglia. Quest'anno l'evento ha preso il via il 25 Giugno 2021 e continuerà per altre cinque serata fino al 2 Luglio 2021.