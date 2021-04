Chi è Andrea Pennacchi, vita privata e carriera: tutto sul famoso attore italiano

La nuova serie di Rai 1, La Fuggitiva, torna oggi, 19 Aprile 2021, in prima serata con una nuova puntata con protagonista la nota attrice italiana Vittoria Puccini. La nuova fiction del primo canale Rai ha un cast decisamente eccezionale. Tra i vari attori c’è anche Andrea Pennacchi nei panni di Fusco. Scopriamo ora insieme alcune curiosità in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo della recitazione? In quali film o serie Tv ha recitato in precedenza? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Andrea Pennacchi? La sua vita privata

Andrea Pennacchi è nato a Padova l’11 ottobre 1969 ed è un attore e drammaturgo italiano. Ha quasi 52 anni e non si hanno informazioni nè sulla sua altezza nè sul suo peso. È del segno zodiacale della Bilancia. Laureato in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università degli Studi di Padova, Pennacchi ha iniziato la sua formazione da attore presso il Teatro popolare di ricerca – Centro universitario teatrale di Padova. Successivamente, grazie a una collaborazione con il regista Gigi Dall’Aglio in qualità di assistente, ha appreso i fondamenti della regia e della scrittura teatrale. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo soltanto che è sposato. Il suo profilo Instagram (@a.pennacchi) è seguito da oltre 28,2 mila followers.

La sua carriera nel mondo del cinema e della televisione

Andrea Pennacchi nel 2011 si è iscritto e ha interpretato lo spettacolo Eroi, con la regia di Mirko Artuso, classificandosi tra i finalisti per il Premio Off del Teatro Stabile del Veneto. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Sandro nel film Io sono Li di Andrea Segre. Mentre prosegue la sua carriera di attore teatrale e drammaturgo con lo spettacolo Villan People, Pennacchi ha iniziato a lavorare anche in televisione prendendo parte alla miniserie Rai L'Oriana nel ruolo del direttore de L'Europeo e a diverse altre fiction tra cui Non uccidere, Don Matteo e 1994.