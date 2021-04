Chi è Antonio Folletto, vita privata e carriera: tutto sul noto attore italiano

Stasera, 17 aprile 2021, a partire dalle 21.25 su Raiuno andrà in onda la serie “Sotto Copertura” che porta sul piccolo schermo l’impegno civile e i sacrifici con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese. Tra gli attori c’è anche Antonio Folletto nei panni di Carlo Caputo. In attesa di vederlo in Tv, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera d’attore? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Antonio Folletto? La sua vita privata

Antonio Folletto è nato a Napoli il 16 febbraio 1988 ed è un attore italiano. Ha 33 anni, è alto 176 cm e il suo peso al momento non è disponibile. È del segno zodiacale dell’Acquario. Antonio è nato a Napoli, dove ha vissuto i primi cinque anni della sua vita per poi trasferirsi a Viareggio, crescendo nella cittadina toscana con la sua famiglia. La sua passione per la recitazione è cominciata guardando i film di Totò. Tra i suoi attori preferiti ci sono anche Ugo Tognazzi e Massimo Troisi. Diplomato all’Accademia nazionale d’Arte Drammatica, ha maturato rapidamente una solida esperienza attoriale grazie alla partecipazione a numerosi spettacoli teatrali e a varie produzioni Tv. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è sposato con l’attrice e modella Matilda Lutz. Il 13 settembre 2018 è nato il primo figlio della coppia, Oliver Antonio. Il suo profilo Instagram (@antonio_folletto) è seguito da oltre 33mila followers.

La sua carriera di attore

Antonio Folletto ha esordito come attore in teatro prendendo parte allo spettacolo del 2007 Troisi è sempre Troisi. Nel 2010 ha recitato in Super Woody e, sempre in teatro, lo abbiamo visto in Le profetiche sorelle (2010), Consenziente e dissenziente (2011), Battuta libera (2011), Il sentiero dei passi pericolosi (2013), I messaggeri e I mostri (2014). Al cinema ha debuttato nel 2014 nel film Tre tocchi e l’anno successivo ha preso parte alla pellicola L’attesa, mentre in televisione lo abbiamo conosciuto nei panni del Tenente Edoardo Belmonte di Terra Ribelle – Il nuovo mondo; poi ha recitato in Trilogia anni ’70 (2012), nella seconda stagione de Il restauratore (2013), nella miniserie Sotto copertura (2015), in Limbo (2015), fino al grande successo con Gomorra 2 – La Serie. Poi è stato un volto noto anche dei I bastardi di Pizzofalcone. >> Altri Gossip