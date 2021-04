Chi è Beatrice Arnera, vita privata e carriera: tutto sulla nota attrice italiana

La nuova fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma andrà in onda a partire da mercoledì 21 aprile 2021, per un totale di 6 episodi suddivisi in tre prime serate. I protagonisti della storia sono interpretati da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Poi sempre all’interno della serie troviamo la famosa attrice italiana Beatrice Arnera nei panni di Agata Scalzi. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo insieme alcune curiosità sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Beatrice Arnera? La sua vita privata

Beatrice Arnera è nata a Acqui Terme, in provincia di Alessandria in Piemonte, il 31 luglio 1995 ed è un’attrice italiana. Ha quasi 26 anni, è alta 168 cm e il suo peso al momento non è disponibile. È del segno zodiacale dello Scorpione. Figlia di una cantante lirica, la Arnera ha trascorso i primi anni di vita accompagnandola in tournée nei teatri d’Italia e d’Europa. Poi si è trasferita a Roma all’età di diciassette anni e ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo prendendo parte a diversi progetti televisivi e cinematografici. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si hanno moltissime informazioni. L’attrice non dovrebbe essere fidanzata. La Arnera è molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram (@beatrice.arnera) è seguito da oltre 45 mila followers.

La sua carriera di attrice

Beatrice Arnera a 17 anni ha dato il via alla sua carriera di attrice prendendo parte a diverse produzione cinematografiche, tra cui: Il commissario Montalbano, AFMV – Addio fottuti musi verdi, Non c’è campo e Puoi baciare lo sposo. Dal 2018 ricopre il ruolo di Giuly nella serie Fox intitolata Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana, parodia del noto poema shakespeariano che narra la lotta di classe tra Roma Nord e Roma Sud, e che coinvolge l’Italia intera. Vincitrice del 16º Premio Kineo dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, durante il Festival del Cinema di Venezia; le è stati assegnato anche il Premio Prospettiva al 18° gLocal Film Festival. Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Valeria Ferrante nel corso della quinta stagione della fiction Rai Un passo dal cielo. Infine, l’attrice si è dedicata anche alla musica, pubblicando nel 2019 il suo primo singolo musicale intitolato Ho, riscuotendo un discreto successo su YouTube. >> Altri Gossip