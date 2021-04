Canale 5 è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico da casa con la nuova fiction Buongiorno Mamma, diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. Dopo il successo di Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli, la Mediaset ha deciso di portare in scena un genere family, con un lato giallo. Una commedia un po’ più leggera adatta a tutta la famiglia. Al centro della storia ci saranno le avventure della famiglia Borghi. I protagonisti sono Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, rispettivamente Guido Borghi e Anna Della Rosa. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sulla trama, sul cast e sulla messa in onda di Buongiorno Mamma.

Buongiorno Mamma: la trama

Buongiorno Mamma andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile 2021, per un totale di 6 episodi suddivisi in tre prime serate. La fiction è stata girata in diverse location del Lazio, tra cui il lago di Bracciano. Dopo una serie infinita di ostacolo, Guido e Anna riescono a sposarsi e a mettere su famiglia. La coppia, infatti, ha quattro bambini: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Guido è preside in una scuola e Anna è una fotografa che ha messo momentaneamente da parte il suo lavoro per dedicarsi con gioia ai figli. Questo quadro familiare a dir poco perfetto verrà però turbato dall’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza in cerca della verità sul suo passato. Un passato legato alla giovinezza di Guido e Anna. La mamma di Agata, Maurizia, che è scomparsa da tempo, in una vecchia foto è ritratta proprio accanto ad Anna. Per riuscire a risolvere il mistero non resta che seguire le avventure della famiglia Borghi.

Il cast della fiction

Il cast della nuova fiction di Canale 5, Buongiorno Mamma, è decisamente interessante. I due protagonisti sono interpretati da Raoul Bova, nei panni di Guido Borghi, e Maria Chiara Giannetta, in quelli di Anna Della Rosa. Poi sempre all’interno della serie troviamo: Serena Autieri (Miriam Castellani), Erasmo Genzini ( Armando), Beatrice Arnera (Agata Scalzi), Stella Egitto (Maurizia Scalzi), Elena Funari (Francesca Borghi), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo Borghi), Ginevra Francesconi (Sole Borghi), Marco Valerio Bartocci (Michele Borghi), Barbara Folchitto (Lucrezia Della Rosa), Filippo Gili (Filippo Della Rosa), Niccolò Ferrero (Piggi), Giovanni Nasta (Greg), Rausy Giangar (Greta), Federico Cesari (Federico), Giovanni Calcagno (Elio Borghi), Domenico Diele (il Vicequestore Vincenzo Colaprico), Andrea Arru (Guido da bambino). >> Altre News sul mondo dello spettacolo