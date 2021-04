Chi è Fotinì Peluso, vita privata e carriera: tutto sulla giovane attrice italiana

Da questa sera, 11 aprile 2021, su Rai 1 torna la fortunata serie firmata da Ivan Cotroneo e intitolata La compagnia del cigno 2. Il pubblico tornerà ad emozionarsi attraverso la musica classica con le storie di Matteo, Domenico, Barbara, Sofia, Robbo, Sara e Rosario. Tra i vari attori del cast anche la giovane attrice italiana Fotinì Peluso. In attesa di vederla nei panni di Barbara, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È fidanzata? Com’è iniziata la sua carriera sia nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Fotinì Peluso? La sua vita privata

Fotinì Peluso, classe 1999, ha 22 anni ed è nata a Roma. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso non si hanno informazioni. Così com’è impossibile stabilire anche il suo segno zodiacale, in quanto si conosce solo il suo anno di nascita. Durante un’intervista a Io Donna, l’attrice ha spiegato l’origine del suo nome decisamente particolare. Fotinì deriva dal greco e significa “luminosa”. Lo ha scelto sua madre che è greca, di Tebe, mentre il padre è italiano. Da piccola passava in Grecia circa sei mesi l’anno. Pur dedicandosi alla recitazione, l’attrice ha deciso di proseguire con gli studi universitari, iscrivendosi presso la facoltà di Economia a Roma. Grazie all’università, l’attrice ha trascorso un periodo in Erasmus in Francia, a Parigi. Nella capitale francese ha frequentato dei corsi serali all’Accademia di teatro. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Fotinì Peluso ha un fidanzato di origini francesi. Infine, ha anche un profilo Instagram (@fotinipeluso) attraverso il quale condivide attimi della sua vita privata e pubblica.

La sua carriera nel mondo del cinema e della televisione

Fotinì Peluso studia dal 2013 recitazione e dizione con Mario Grossi al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2015 ha frequentato il laboratorio di teatro in lingua francese all'istituto Saint Louis de France e anche il laboratorio di teatro Shakespeariano in lingua inglese. Appassionata di musica, suona il pianoforte da moltissimi anni. Ha esordito sul piccolo schermo nel 2017 in un episodio della fiction Non uccidere. Nel 2018 ha preso parte alla miniserie Romanzo famigliare, mentre nel 2019 ha recitato nella serie TV La compagnia del cigno. È stata una delle protagoniste dei film: Il Regno, Andrà tutto bene e Sotto il sole di Riccione.