Chi è Lillo Petrolo, vita privata e carriera: tutto sul famoso attore comico

Questa sera, 7 Aprile 2021, andrà in onda a partire dalle ore 21.20 su Rai 1 il film italiano del 2019 Modalità aereo, diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti principali Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. L’attore comico Lillo Petrolo vestirà i panni di Ivano De Sanctis. In attesa di vederlo sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema e della recitazione in generale? Di quale famoso duo comico fa parte? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Lillo Petrolo? La sua vita privata

Pasquale Petrolo, noto anche con lo pseudonimo di Lillo, è nato a Roma il 27 agosto 1962 ed è un attore, umorista, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Ha quasi 59 anni. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso non si hanno informazioni disponibili. È del segno zodiacale della Vergine. L’attore ha origini calabresi, i genitori provengono da Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Fa parte del duo Lillo & Greg con il quale ha dato vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Lillo ha una lunga storia d’amore con Tiziana Etruschi. Infine, l’attore è molto attivo anche sui social. Ogni giorno comunica con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram ufficiale (@lillopetrolo).

La sua carriera come attore

Lillo Petrolo fa parte del duo comico Lillo & Greg. È stato uno dei fondatori de Le Iene, programma televisivo di Italia 1, insieme a Greg, dove sono rimasti per tre anni consecutivi. A maggio del 2000, Lillo insieme a Greg hanno ideato per Italia 1 il varietà televisivo Telenauta ’69. L’anno seguente il duo è entrato a far parte del cast de L’ottavo nano, programma satirico di Serena Dandini e Corrado Guzzanti in onda su Rai 3. Tra gli altri suoi programmi televisivi si ricordano: Fratelli e sorelle d’Italia, The Show Must Go Off, Celebration e LOL – Chi ride è fuori. Lillo ha preso parte anche a diversi film, tra cui: Bagnomaria, Lillo e Greg – The movie!, Nessuno mi può giudicare, Colpi di fulmine, Colpi di fortuna, La grande bellezza, Modalità aereo, Detective per caso e D.N.A. – Decisamente non adatti. >> Altri Gossip