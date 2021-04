Chi è Raffaele Renda, vita privata e carriera: tutto sul cantante di Amici 20

Raffaele Renda è uno dei concorrenti della nuova edizione di Amici 20, il talent show condotto da Maria De Filippi. L’artista concorre per la categoria canto ed è entrato nella scuola più famosa d’Italia presentando il suo inedito “Il sole alle finestre“. Raffaele sta partecipando al Serale di Amici 20 con la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Per ora è riuscito ad arrivare fino alla sesta puntata. In attesa di vederlo sul palco durante la puntata di sabato 24 Aprile 2021, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che sulla sua carriera. Quanti anni ha? Com’è nata la sua passione per la musica? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Raffaele Renda, cantante di Amici 20? La sua vita privata

Raffaele Renda è nato a Lamezia Terme, in Calabria, il 1° Aprile 2000 e per questo ha 21 anni. Non si hanno informazioni nè sulla sua altezza nè sul suo peso. È del segno zodiacale dell’Ariete. Da adolescente ha frequentato la scuola superiore ITE de Fazio dove ha conseguito il diploma di maturità. Successivamente ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua passione per la musica. Per definire il suo talento ha intrapreso gli studi di canto presso “La Voce Produzione“. Sulla sua vita sentimentale non si hanno molte informazioni. Il cantante dovrebbe essere single, anche se all’interno della scuola ha stretto una particolare amicizia con Martina Miliddi, una delle ex ballerine in gara nel talent.

La sua carriera prima di Amici

Il cantante di Amici 20 Raffaele Renda nel 2017 ha esordito nel mondo della musica partecipando a Sanremo Young. Durante questa gara il giovane cantante ha dimostrato a tutti di avere un enorme talento e per un soffio non è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio. Inoltre, Raffaele si è esibito anche durante un'evento organizzato a Riccione da Deejay on Stage. Al momento è uno dei concorrenti in gare del Serale di Amici 2021. Riuscirà a conquistare la finale? Per rispondere a questa domanda non resta che seguire lo storico programma di Maria De Filippi.