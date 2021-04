‘Chi l’ha visto’, Federica Sciarelli: “Cerco Denise Pipitone dalla mia prima puntata”

Denise Pipitone ‘Chi l’ha visto’. Il caso di Olesya Rostova che, dalla Russia, ha chiesto aiuto per ritrovare la madre da cui è stata portata via ha riacceso le speranze e l’interesse di tantissimi. La ragazza ventenne ha lanciato un appello, sostenendo di essere stata rapita da bambina. Le circostanze sembrano poter coincidere con quelle del rapimento della piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. E’ stata la trasmissione ‘Chi l’ha visto’, condotta da Federica Sciarelli, ad annunciare l’indiscrezione martedì 30 marzo.

Denise Pipitone, l’amicizia tra Sciarelli e Piera Maggio

“Sarebbe troppo bello per essere vero”, si confessa Federica Sciarelli a Quotidiano.net. La conduttrice ha un rapporto speciale con Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, e porta nel cuore questo caso di scomparsa che destò l’attenzione di tutta Italia nel settembre del 2004, e che non smette di commuovere. “Quando arrivai alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ venivo dal servizio politico e sapevo ben poco di cronaca – racconta Federica Sciarelli -. Nella prima puntata raccontammo di due ragazze, una era Denise e in studio c’era mamma Piera; l’altra era Elisa Claps e ospitammo il fratello Gildo. Le loro storie mi colpirono molto e con Piera siamo diventate amiche”.

‘Chi l’ha visto’, servizio pubblico

Il caso di Elisa Claps si è concluso, dopo anni di ricerca, con il ritrovamento del corpo della ragazza nel 2010, sparita sedicenne. Ma per la famiglia di Elisa, l’attività di ‘Chi l’ha visto’ è stata preziosa. “Filomena, la madre, mi ha sempre ringraziato perché la nostra tenacia è servita a tenere il caso aperto e ora lei almeno può piangere i resti della figlia”, racconta Sciarelli. E’ così che la conduttrice dell’amato programma Rai 3 vede ‘Chi l’ha visto’: un servizio pubblico. “Siamo a disposizione della gente, ci dividiamo in turni e le nostre linee sono sempre aperte. Amo questo programma e come le persone rispondono. I telespettatori sono i nostri occhi e noi diamo loro l’obiettivo di un lieto fine. Il nostro è un lavoro duro, non semplice. Può accadere che gli investigatori dopo un certo periodo non seguano più un fatto con lo stesso impegno, per noi invece nulla finisce nel dimenticatoio”.

Olesya Rostova è Denise Pipitone?

La vicenda di Olesya Rostova desta un cauto entusiasmo in Vera Maggio come in Federica Sciarelli. "Rimango, come Piera, con i piedi per terra. C'è sempre una possibilità che la ragazzina rapita sia stata affidata a un'altra famiglia. La mamma ha sempre detto 'io la cerco viva' e quindi continueremo a parlarne fino a prova contraria. La vicenda di Mosca ritengo sia molto interessante, una storia nella storia che abbiamo ritenuto giusto affrontare. Diciamo che la mia è una cauta speranza".