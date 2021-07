I social servono anche a questo: accorciare le distanze tra vip e gente comune. Se un tempo era necessario andare in edicola e comprare una rivista di gossip per sapere di più dei propri beniamini ora basta aprire Instagram per apprendere dove sono, cosa fanno e come trascorrono le loro vacanze. Lo sanno Chiara Ferragni e Fedez che condividono continuamente scatti e video del loro privato. Del resto le due star di Instgram muovono migliaia di euro per ogni loro post.

Chiara Ferragni e Fedez, vacanze da nababbi a Forte dei Marmi: il costo per una notte

Non comuni mortali, ma stelle del web. E le vacanze extralusso hanno fatto storcere il naso a qualche utente. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo alcuni giorni di relax e divertimento all’Augustus Hotel, resort di Forte dei Marmi, uno dei posti più esclusivi della Versilia. I Ferragnez hanno pubblicato sui loro social le belle foto di famiglia con Leone e la piccola Vittoria. Prima vacanza per tutti e quattro. A vantaggio di Instagram ovviamente, dove la fashion blogger e il rapper sono seguitissimi. Il ritratto della famigliola perfetta è stato però guastato da alcuni attacchi al veleno dei soliti haters. Una fetta di followers si è concentrata nel giro di pochi minuti sul costo dell’anticipo delle ferie. Già, denaro, sempre denaro. Quanto hanno speso i Ferragnez per questo soggiorno da sogno in Toscana? “Gossip e Tv” fa chiarezza.

La rivelazione di “Gossip e Tv”: cifre da capogiro

“Dopo un’attenta ricerca sui portali specializzati in prenotazioni alberghiere, si apprende che la celebre coppia potrebbe aver speso fino a 1.000 euro a notte per una junior suite”, scrive “Gossip e Tv”, sito specializzato in cronaca rosa. La coppia però potrebbe anche aver preferito una delle ville private che fanno parte della struttura, che comprende Villa Present, la Nave con vista pineta o le altre 7 ville per clienti “selezionati”. L’esperienza da nababbi, riservata a pochi “eletti”, comprenderebbe anche l’utilizzo della spiaggia privata e del Lido, ex villa Agnelli. Leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni Instagram, gioca con la fotocamera e fa infuriare gli haters: «Sei una mamma, fai meno la Diva!»

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Chiara Ferragni)