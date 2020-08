Anticipa le foto di gruppo a Cala di Volpe mostrandosi in anteprima in un outfit luminoso: è raggiante Chiara Ferragni nel mini dress bianco scelto per omaggiare i suggestivi ambienti del luxury hotel di cui è ospite in Sardegna insieme all’ormai inseparabile marito Fedez. Mentre prosegue il tour per l’Italia in cerca di scenari e location da sogno, l’influencer per eccellenza continua a sponsorizzare le bellezze della penisola. E al contempo la sua applauditissima avvenenza. Sfoggiata per l’occasione in un candido abitino dallo scollo incrociato.

Chiara Ferragni in Sardegna, splendida nell’abitino bianco: anche troppo scoperta

Ruba la scena allo specchio d’acqua costellato di yacht Chiara: sandali a legare le caviglie, mini short morbidi sulle gambe e profondissima scollatura. Un po’ troppo lenta forse, tanto da rivelare le fattezze dell’influencer. “Calano gli applausi a Cala di Volpe! – dice qualcuno – Stupenda!”. Non sono solo gli applausi a calare, a quanto pare. “1, 2, 3… e arriva qualcuno a dire che hai ‘qualcosa’ di fuori…”. Neanche il tempo della conta: “Ma er ca***zolino?”, si legge infatti poco dopo. Gli sguardi sono tutti per la Ferragni. Che nel post successivo si mostra anche in compagnia di amici e di Fedez. E anche lì qualcosa sembra scendere troppo.

Visualizza questo post su Instagram 🙏🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 6 Ago 2020 alle ore 11:23 PDT

Ferragnez coppia d’oro

Il rapper milanese pare farsi prendere dall’entusiasmo del momento: una manina birichina si adagia sulle curve della moglie. Il giorno e la notte i coniugi Ferragnez. “Ma Fedez, – ammonisce qualche utente poco compiacente del look del cantante – a 30 anni, non è ora che la smetta di vestirsi da bimbo*******?? Per di più, – aggiunge – a fianco di una donna sempre elegantissima. Fa venire da ridere tanto stona!”. Pronti i sostenitori: “Direi che proprio perché ha 30 anni è libero di vestire come meglio crede”. ‘Assortiti’ e complementari Chiara e Federico restano una delle coppie più amate e invidiate del social. >> Elga Enardu, il marito “giovane e fresco” non le dà felicità: «Ti ha buttato completamente nel…»