È un inno alla vita l’ultimo scatto Instagram di Laura Torrisi: umile e genuina l’attrice siciliana – ormai toscana d’adozione – si sofferma sulle ‘piccole’ cose che fanno grande l’esistenza. Non tralascia nemmeno un dettaglio nella lista di cose da non trascurare. E non ignorano neanche un particolare i followers che in ben oltre un milione e 350 mila godono delle sue immagini. “Sempre profonda”, la Torrisi dà anche di che di riflettere attraverso i post al cardiopalmo in cui all’apparenza da urlo si uniscono non di rado pensieri nobili. Non facile per un social in cui tutto è basato sull’immagine.

Laura Torrisi oggi: lo specchio d’acqua illuminato dalla sua bellezza

È su questo che si soffermano gli utenti innanzi all’ultimo scatto condiviso, seppur notevole. Alla capacità di catturare l’anima oltre agli istinti. Come una “Meravigliosa sirena”, Laura è immersa in uno specchio d’acqua illuminato dal sole: capelli bagnati, espressione pensierosa, profilo ‘prominente’. “Scatto favoloso”, ammirano i fan che ricamano sopra le fantasie più vivaci. “Mi fai sognare… seduzione e femminilità indescrivibili… bellissima, stupenda, affascinante… Che donna”. Ma non è solo questo, la Torrisi. “Cara Laura – suggerisce infatti qualcuno – dovresti modificare il tuo profilo ed aggiungere ‘Poetessa e Scrittrice’, visto che come attrice ti conosciamo bene!”.

“È davvero meraviglioso seguirti”

Attraente nell'aspetto fisico, Laura non lo è di meno nella sua essenzialità: "Che anima bella la tua, dolce Laura…", "Mi emozioni sempre! – confessano gli utenti – Sei stupenda", "Sei una bellissima persona sia dentro che fuori… grande bella donna…", "Quando dico che non c'è solo apparenza attraverso i tuoi post, – precisano – intendo proprio questo. Come spesso accade, nel tuo caso, mi fermo a leggere davvero la didascalia perché è interessante, mai scontata, mai banale e spesso un punto da cui partire per ragionare. È davvero meraviglioso seguirti".