Bollino rosso per diverse regioni italiane: all’orizzonte è possibile intravedere il ritorno del ciclone “Poppea“. Forti perturbazioni e maltempo prolungato, vediamo per quanto e soprattutto dove. Una grande perturbazione di origine atlantica è appena arrivata su larga scala nella nostra Penisola. (Continua dopo la foto)

Il ciclone Poppea ha portato con sé una fase di spiccato maltempo che sta interessando soprattutto il Centro-Nord e parte del Sud. Un intenso ciclone carico di temporali, freddo e perfino neve. È allerta meteo lanciata in quanto potrebbe determinare precipitazioni e venti anche di notevole intensità, proprio come quelli generati da Medicane, che hanno allagato la Sicilia alla fine di ottobre. (Continua dopo la foto)

Maltempo Italia ciclone Poppea, regioni in allerta

L’onda meterologica di stampo cruento si è generata nello scontro tra aria fredda e correnti calde. Però in questa circostanza la perturbazione verrà accompagnata da aria più fredda in arrivo dal nord Europa e lancia il nostro Paese verso un deciso peggioramento del tempo, con il rischio di piogge intense e temporali che pervaderanno il Centro-Nord. Ciò che adesso preoccupa è il percorso di Poppea bis: infatti, il peggioramento raggiungerà anche la Campania, in cui saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti soprattutto a ridosso dei litorali. La presenza di aria fredda dovrebbe dar vita ad un brusco calo delle temperature, più avvertibile sulle regioni settentrionali, con la possibilità più che concreta di un ritorno di importanti nevicate sul comparto alpino: i fiocchi potranno essere anche copiosi a quote relativamente basse, intorno ai 1200/1300 metri, specie sulle montagne lombarde, trentine, venete e friulana.

