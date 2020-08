Semplicità, bellezza e simpatia: sono queste le armi che rendono Claudia Dionigi una vincente. La splendida ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, sulla scia della popolarità ottenuta al dating show di Canale 5, sta cercando di costruire una sfolgorante carriera da influencer. E passo dopo passo la giovane ha raccolto followers e consensi: è tra le più seguite, apprezzata soprattutto per la sua genuinità. L’ultimo post, che arriva dalla Puglia, ha superato già i 55mila mi piace. Senza contare la valanga di complimenti e apprezzamenti… Non c’è uno scatto suo che passa inosservato.

Claudia Dionigi Instagram divina in Puglia, costume intero delizioso: «Sei un incanto»

Claudia Dionigi favolosa in costume. Due foto che rendono merito alla sua disarmante bellezza. La giovane indossa un capo a fantasia, è deliziosa. Occhiali da sole, capelli bagnati e grazie in vista. Sorridente al mare, accarezzata dal vento. Lady Cobra non delude: tante interazioni positive da parte degli ammiratori estasiati di fronte alla sua eleganza. «Sei stupenda come la Puglia…», ha dichiarato un fan; «Ma la bellezza?», ha scritto un follower; «Sei favolosa», ha chiosato un ammiratore. E ancora: «Wow da applausi», «Meravigliosa», «Sei un incanto».

«Se dovessi diventare mamma, sarei la donna più felice del mondo»

Un periodo sereno da un punto di vista professionale e non solo. La storia d’amore con Lorenzo Riccardi, conosciuto a ‘Uomini e donne’, prosegue a gonfie vele: tra le foto pubblicate nelle ultime ore anche uno scatto al tramonto con l’ex tronista. I due hanno superato lo scoglio della quarantena, anzi il periodo del lockdown ha rafforzato la loro unione: «Una volta disse che io sono un’amica, amante e moglie; anche lui lo è per me, ma non lo chiamerò ‘marito’ finché non chiederà di sposarmi come si deve!». I due parlano anche di figli: «Siamo due persone che vivono alla giornata e chissà cosa riserva il futuro. Dico solo che, se dovessi diventare mamma, sarei la donna più felice del mondo», ha affermato l’ex corteggiatrice. Leggi anche l’articolo —> Claudia Dionigi maliziosa quanto basta, seni al naturale nel triangolo: il consiglio per farli ‘crescere’

(Claudia Dionigi Instagram Foto Profilo Ufficiale)