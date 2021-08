Dopo la proposta del sottosegretario all’Economia di reintitolare al fratello del duce, Arnaldo Mussolini, il parco di Latina attualmente dedicato a Falcone e Borsellino, è scoppiato nella Lega il caso Durigon. Ora una parte della maggioranza parlamentare è pronta a sfiduciarlo in Aula: «Intollerabile ciò che ha detto. credo che non sia compatibile con la sua permanenza al governo», l’affondo del ministro pentastellato Stefano Patuanelli. Durissimo anche il segretario del Pd Enrico Letta: «Starebbe a lui fare un passo indietro. Per quanto ci riguarda faremo il possibile perché questo avvenga». Dello stesso avviso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Ci aspettavamo delle scuse mai arrivate: a questo punto dovrebbe fare un passo di lato». Nessun commento da parte del premier Draghi. Da Palazzo Chigi sulla vicenda per ora si limitano ad un “no comment”.

Chi è Claudio Durigon: carriera, vita privata e curiosità sul fedelissimo di Salvini

Ma chi è Claudio Durigon? Sindacalista e uomo politico italiano, è noto per essere stato ex vicesegretario generale dell’UGL (Unione Generale del Lavoro). Nel 2018 questi è stato eletto alla Camera dei deputati nelle fila della Lega. Dallo stesso anno al 2019 è stato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali del governo Conte. Dal 2021 è Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze del governo Draghi. Nato a Latina nel 1971, da anni vive a Roma. I suoi nonni erano braccianti agricoli originari del Veneto, giunti nell’Agro Pontino all’epoca delle bonifiche attuate dal governo Facta. Sposato e separato, dal primo matrimonio sono nati i due figli Andrea e Annalisa. Titoli di studio? Durigon è diplomato in Ragioneria, ma ha lavorato dal 1996 al 2009 come operaio presso la multinazionale farmaceutica Pfizer. Dal 1996 è iscritto all’Unione Generale del Lavoro (UGL), in cui ha svolto attività sindacale ed è stato, segretario provinciale di Latina prima, e vicesegretario generale dopo dal 2014 al 2018.

L’arrivo nella Lega nel 2017

Si è avvicinato alla Lega Nord nel 2017. L'anno successivo è diventato responsabile del dipartimento lavoro. Alle elezioni politiche del 2018 è stato candidato ed eletto alla Camera dei deputati, nella circoscrizione Lazio 2 tra le liste proporzionali della Lega. Dopo la nascita del Conte I Durigon è stato nominato sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal Consiglio dei Ministri. Durante il mandato da sottosegretario, si è principalmente occupato del cavallo di battaglia della Lega "Quota 100". Il 1º marzo 2021 è stato nominato sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze nel governo Draghi. È commissario della Lega a Roma. Dal 2021 è coordinatore regionale della Lega nel Lazio, nominato da Salvini, di cui è politicamente considerato un fedelissimo.