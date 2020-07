La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è la più seguita del 2020. Quasi degna di una soap opera i due ci hanno tenuto con il fiato sospeso dall’inizio del Grande Fratello. Lei era appena uscita dal matrimonio turbolento con il cantante Francesco Sarcina, ma dopo un lungo corteggiamento ha ceduto alle lusinghe di Paolo. Sfortunatamente la “luna di miele” è stata interrotta bruscamente dalla squalifica di Clizia dal reality. Una volta concluso il Grande Fratello i due hanno dovuto aspettare la fine delle restrizioni per potersi riabbracciare. Una storia che ha già superato tantissimi ostacoli che sta sbocciando più forte e passionale proprio in quest’estate.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro estate

La storia tra Clizia e Paolo ha avuto diversi ostacoli da superare, ma i due sembrano più che felici che mai. Appena gli è stato possibile Paolo l’ha raggiunta in Sicilia. La coppia ha invaso i social con tantissime foto dolcissime e piene d’amore. I due sono stati pizzicati anche al Sicilia Outlet Village mentre facevano compere. La Incorvaia, tanto entusiasta per gli articoli scovati, ha addirittura deciso di cambiarsi tra un negozio e l’altro, togliendo i jeans bianchi e la maglietta a righe in favore di un completo shorts e camicia annodata sul davanti di Dolce e Gabbana. Ma il gossip maligno è arrivato come una nuvola sopra l’amore dei due.

Le malelingue

Uniti e felici per poco tempo, perché non troppo tempo dopo l'arrivo di Paolo, Clizia è stata costretta a tornare a Milano per lavoro. Insomma, di nuovo separati. C'è chi ha sparato a zero contro la coppia affermando che tra i due fosse in corso una crisi, ma l'influencer ha prontamente smentito le voci. Clizia attraverso il suo account Instagram sta facendo il countdown per il giorno che riabbraccerà il suo amore. Recentemente si è anche scagliata contro i magazine. "Smettetela di enfatizzare la differenza di età tra me e Paolo. Potreste dei creare problemi gravi, non a me, ma a chi è a casa. A quelle donne che iniziano a crearsi problemi per una differenza d'età. […] love is love, non conta l'età che hai".