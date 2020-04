Fascino mediterraneo, due labbra da mordere e uno sguardo ammaliante, stiamo parlando di Clizia Incorvaia. La quarantena passa più in fretta con le foto e i video della bella influencer. Il suo ultimo post è proprio uno di quelli che fa girare la testa. L’ex gieffina è famosa per essere stata a lungo la moglie di Francesco Sarcina. Il matrimonio è finito recentemente quando è venuto alla luce il tradimento con Riccardo Scamarcio. Insomma, in questi mesi Clizia è stata la regina dei gossip e non è finita perché dentro la casa è scoppiato l’amore con Paolo Ciavarro. Un amore che resta ancora digitale per via del Covid-19.

Clizia Incorvaia e la quarantena

Questa quarantena ha tirato fuori il meglio di Clizia Incorvaia. Nella sua casa in Sicilia ci ha tenuto compagnia nei modi più disparati. Allenamento in veranda con i followers, passeggiate sensuale per le campagne e non mancano i tutorial. Abbiamo video in cui ci mostra i segreti della sua beauty routine e poi mille altri in cui ci spiega come dovremmo truccarci. Insomma, ora abbiamo tutti gli strumenti per diventare belle come lei. I followers la amano sempre di più e apprezzano molto il suo interesse per i social. Ovviamente la parte migliore rimane sempre una: le foto piccanti.

La foto piccante e i commenti

Probabilmente non ci fa neanche apposta, ma è così sexy e bella che ogni suo post è carico di sensualità. L'ultima foto di Clizia Incorvaia ci ha fatto battere il cuore. In questo scatto la vediamo con indosso una tuta verde militare molto aderente. Seno perfetto abbracciato dal mini top e poi le curve delle sue cosce. Uno spettacolo davvero inimitabile. Non ci sorprende che nel giro di poco tempo siano tutti impazziti per lei. Tant'è che il post ha collezionato molto velocemente tanti like e altrettanti commenti positivi. Tutti pazzi di Clizia. "Lara Croft di treccia ne aveva, tu con due sei la versione letale"; "Alla ricerca della mia autostima dopo queste"; "Ho amato la tua semplicità e quei gli occhioni che sanno raccontarti tutto senza che tu apra bocca"; "Sei spettacolare".