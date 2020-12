La seconda ondata costringe il forno crematorio di Lambrate a sospendere l’accesso di salme per la cremazione, da domani, 19 dicembre, fino al 3 gennaio. Una tale decisione dà conto della violenza di questa seconda ondata, che è tornata a colpire Milano, creando una lista d’attesa anche di venti giorni per le salme. Fatto che obbliga il forno crematorio chiudere per due settimane, per smaltire le cremazioni accumulate.

Chiuso fino al 3 gennaio il forno crematorio di Lambrate

A fine marzo il forno crematorio di Lambrate aveva dovuto negare la cremazione a chi moriva a Milano senza esserne residente. Di nuovo, a novembre, il Comune aveva reintrodotto la stessa regola. Tuttavia, ridurre l’accesso ai residenti non è bastato per alleggerire il lavoro degli operatori del forno crematorio, che hanno accumulato file d’attesa fino a 20 giorni. “La seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità a Milano e, come conseguenza necessaria, la Direzione comunale competente ha già limitato l’accesso al crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dal 5 novembre 2020”. E’ quanto si legge nell’ordinanza del Comune di Milano, con cui informa i cittadini della decisione.

L’importante incremento dell’attività del forno crematorio, nello specifico, richiede una maggiore manutenzione, come ha spiegato a Fanpage.it Paola D’Antuono, dell’ufficio stampa del Comune di Milano. “A Milano quasi il 75 per cento dei cittadini viene cremato e il forno di Lambrate non ha problemi in condizioni normali. Con l’aumento dei decessi a causa della seconda ondata di Covid i forni hanno dovuto lavorare a pieno ritmo e questo significa una maggiore manutenzione”.

Favorita la sepoltura con esenzioni

Il problema nell'accumulo dei feretri, in attesa della cremazione, è di natura igienico-sanitaria: "Non è possibile – si legge nell'ordinanza – per ragioni igienico sanitarie, consentire tempi di attesa superiori per le cremazioni". Il Comune quindi è costretto a estendere le limitazioni all'accesso anche per i residenti a Milano. Per favorire la sepoltura, il Comune introduce inoltre "l'esenzione dal pagamento di determinate tariffe comunali o ampliando il diritto di accesso alle tombe di famiglia".