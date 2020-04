Coronavirus dati 12 aprile 2020: +1.984 nuovi positivi, netto calo dei decessi

Coronavirus dati 12 aprile 2020 (aggiornato alle 18:33). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.984 i nuovi positivi oggi: un dato in linea con quello di ieri, quando i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 1.996. I malati in Italia sono oltre 102mila. Le vittime oggi sono 431, un dato in netto calo: ieri i decessi erano stati 619. Da inizio emergenza sono quasi 20mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.343, 38 in meno di ieri, nono calo consecutivo. I ricoverati con sintomi sono 297 in meno rispetto a ieri, in calo da oltre una settimana; in totale sono 27.847. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, 71.063. I guariti oggi sono 1.677, in totale 34.211. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 12 aprile 2020: i positivi regione per regione

Nel dettaglio, ecco i casi attualmente positivi regione per regione. Sono 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

Coronavirus dati 12 aprile 2020: “Milano oscilla, il dato non è sotto controllo”

In Lombardia i nuovi positivi salgono di 1.460 unità, in calo i ricoveri (-57). I decessi oggi sono 110, “trend in calo”, afferma l’assessore al Welfare Gallera. A Milano e provincia sono stati registrati 412 nuovi casi di positività al Covid-19; a Milano città i positivi salgono di 193 unità. “Milano oscilla, il dato non è sotto controllo”, ha detto Gallera. “Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia è in lento decremento, e mostra una diminuzione dei casi più gravi”. Lo ha spiegato Danilo Cereda, dell’Unità di crisi della Regione Lombardia.

La situazione in Emilia Romagna

Sono 20.098 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 463 in più rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 96.704 i test effettuati, 4.945 in più. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi, domenica 12 aprile, sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, 8.812 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (245 in più rispetto a ieri). 335 le persone ricoverate in terapia intensiva: sei in meno di ieri. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (-39). Purtroppo, si registrano 83 nuovi decessi: 45 uomini e 38 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 3.862 (+203), delle quali 1.953 riguardano persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione; 1.909 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.