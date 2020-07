Coronavirus, 234 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus dati 12 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 234 nuovi casi e 9 decessi. Le uniche due regioni che registrano vittime sono la Lombardia con 8 decessi e l’Abruzzo con uno, il totale sale a 34.954. I casi totali salgono a 243.061. Oggi sette regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno fatto registrare zero contagi. I guariti sono oltre 194mila. I ricoverati sono 776, in calo di 50 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva oggi ci sono 68 persone, uno in più di ieri. Sono 12.335 le persone in isolamento domiciliare e 13.179 gli attualmente positivi, 124 meno di ieri. I guariti salgono di 394 unità nelle ultime 24 ore, in totale sono 194.928. (segue dopo la foto)

Sono 38.259 i tamponi effettuati da ieri, secondo i dati del bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia, portando il totale dei test effettuati a oltre 5,9 mln (5.938.811). Le regioni che non hanno registrato nuovi positivi sono Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata.

Coronavirus dati 12 luglio 2020: in Lombardia 77 nuovi casi, in Calabria 28

In Lombardia sono 77 i nuovi casi di coronavirus in registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 15 sono emersi a seguito di test sierologici e 16 sono categorizzati come ‘debolmente positivi’, secondo i dati diffusi oggi dalla Regione. Il totale dei pazienti deceduti dall’inizio dell’epidemia sale a 16.748 persone, 8 in più rispetto a ieri, 11 luglio.

In Calabria oggi si registrano 28 contagi in più. L’impennata è dovuta allo sbarco di migranti avvenuto ieri a Roccella Jonica, 70 persone di origine pachistana delle quali 28 risultate positive al Covid-19. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 103.000 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.216 in tutto.

"Dallo screening condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Ionica, sono stati intercettati 26 soggetti positivi dal laboratorio dell'Asp di Reggio Calabria. Di questi: 13 sono stati accolti nel Comune di Amantea (Cs), 8 nel Comune di Bova Marina e 5 a Roccella Ionica (Rc), in strutture dedicate, appositamente individuate dalla Prefettura di Reggio Calabria.