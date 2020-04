Coronavirus dati 19 aprile 2020 (aggiornato alle 18:15). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 486 i nuovi positivi oggi, circa la metà di ieri quando ne erano stati registrati 809. I malati in Italia sono 108.257. Le vittime oggi sono 433, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 482. Da inizio emergenza sono 23.660 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 74%. 2.635 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 98 meno di ieri. 26 in più i pazienti ricoverati in degenza Covid-19, 25.033 in tutto. I guariti oggi, sono 2.128, in totale sono 47.055. (segue dopo la foto)

Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus (-98 rispetto a ieri). Emerge dai dati aggiornati della Protezione civile. In totale i ricoverati in terapia intensiva scendono a 2.635. Sono stati fatti 50.708 tamponi in più rispetto a ieri e in totale i tamponi effettuati salgono a 1.356.541.

Tra ieri e oggi non c’è nessuna Regione ‘zero contagi’. In Molise dove ieri si erano registrati zero, nel bollettino di oggi si registrano +10 contagi mentre in Basilicata +3 rispetto ai due casi di ieri. L’incremento dei casi totali rispetto a ieri segna +855 in Lombardia, +376 in Emilia Romagna, +593 in Piemonte e +243 in Veneto. L’incremento dei casi totali rispetto a ieri è di 3.047.

Non si arresta il numero di decessi in Lombardia per coronavirus. I morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono complessivamente 12.213, +163 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni, in una diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza sanitaria. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 66.236, +855 rispetto a ieri.

Coronavirus dati 19 aprile 2020: i contagi regione per regione

Nel dettaglio, ecco i casi attualmente positivi regione per regione. Sono 34.497 in Lombardia, 13.552 in Emilia-Romagna, 14.470 in Piemonte, 10.210 in Veneto, 6.496 in Toscana, 3.490 in Liguria, 3.182 nelle Marche, 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella Provincia autonoma di Trento, 2.786 in Puglia, 1.337 in Friuli Venezia Giulia, 2.202 in Sicilia, 1.987 in Abruzzo, 1.566 nella Provincia autonoma di Bolzano, 436 in Umbria, 864 in Sardegna, 844 in Calabria, 562 in Valle d'Aosta, 247 in Basilicata e 215 in Molise.