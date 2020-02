Coronavirus news. Alla notizia della collaboratrice del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, risultata positiva al nuovo coronavirus, si aggiunge quella di un primo contagio in Puglia. Si tratta di un uomo di 43 anni di Torricella, in provincia di Taranto, che ha il Covid-19. Questi, che presentava già diversi sintomi sospetti, ha spiegato ai medici di essere arrivato domenica 23 febbraio a casa dopo essersi allontanato dalla zona rossa di Codogno. Sempre di queste ore la nuova sull’allarme alla Scala: un corista è risultato positivo al coronavirus.

Coronavirus news: primo contagio in Puglia e allarme alla Scala per un corista infetto

Primo caso di contagio in Puglia. Un uomo di 37 anni è risultato positivo al coronavirus. Il paziente è stato prontamente ricoverato all’ospedale Moscati di Taranto. A comunicare la notizia il governatore della Regione Michele Emiliano, che sempre su Facebook ha disposto la chiusura delle scuole nella provincia coinvolta. Nella notte scorsa i sindaci della provincia di Taranto, da Grottaglie a Crispiano, hanno firmato le ordinanze pubblicate sull’albo pretorio comunale e fatte circolare in tutti i modi, con cui si è disposta la chiusura di tutti gli istituti, di ogni ordine e grado, sino a sabato, così da permettere al personale delle imprese di fare interventi di sanificazione.

Prolungato stop delle attività a Milano

Tra le news delle ultime ore pure quella di un corista della Scala, che è risultato positivo al Coronavirus e il teatro milanese ha disposto di prolungare lo stop alle attività fino al 2 marzo. Monta la preoccupazione per i tempi del contagio: l’uomo positivo al Covid-19 è stato assente per malattia sin dal 13 febbraio, oltre una settimana prima della scoperta del focolaio in Lombardia. La Scala, come riporta Repubblica, ha diramato un comunicato urgente: chiunque abbia lavorato per la messa in scena de ‘Il Trovatore’ il 12 febbraio o sia venuto in contatto con il collega dovrà sottoporsi agli accertamenti. Il corista al momento non è ricoverato e ha superato la fase acuta del coronavirus. Una notizia che arriva poco dopo l’appello dello stesso sindaco Sala al premier Conte: «Riapriamo Milano». Per il ritorno alla normalità si dovrà aspettare ancora…