Coronavirus news, sulle priorità del governo alle prese con la gestione della crisi post-epidemia coronavirus è intervenuto oggi il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. «Due cose sono urgenti adesso: il ministro Gualtieri ne ha parlato e il governo è al lavoro. Il primo è il sostegno al credito per imprese e la tutela dell’imprenditoria

italiana dagli sciacallaggi, e poi il decreto di aprile che dovrà essere un’altra grande iniziativa economico-finanziaria», ha detto in un video intervento il presidente della Regione Lazio e leader Dem.

«Usare le teste migliori per salvare l’Italia»

«A questi due grandi temi – ha aggiunto Zingaretti – si aggiunge il modo con cui si uscirà dall’emergenza, e dovremo dotarci degli strumenti, con le teste migliori dell’Italia, per preparare la fase storica per uscirne. Su questo si misurerà la classe dirigente italiana, che ora guarda alla necessita’ di salvare l’Italia, con idee diverse ma senza preconcetti».

Coronavirus news, Zingaretti ringrazia le opposizioni

Zingaretti ha poi ringraziato le opposizioni. «Ringrazio le opposizioni perché in questo momento il dialogo e’ stato importante». Una nota che Zingaretti ha rivolto anche alle forze politiche della Regione Lazio per il lavoro svolto a livello locale: «Ringrazio maggioranza e opposizione – ha detto – Pur nelle differenze è lo

spirito giusto per far essere l’istituzione vicina alle persone».

Giorgia Meloni critica Conte ma “non vuole fare polemiche”

Coronavirus news, sul fronte dell’opposizione sono da registrare le parole di Giorgia Meloni a La7, critica sull’operato del premier Giuseppe Conte e del suo governo. «In privato – ha detto la leader di Fratelli d’Italia – ci chiedono collaborazione e ci ringraziano perché le nostre proposte sono serie. Sono molto critica sul suo operato – dice riferendosi al premier – ma non voglio fare polemiche. Può chiedere al ministro Gualtieri – risponde la Meloni al conduttore de “L’aria che tira” – se ritiene che Fratelli d’Italia, nello specifico abbia fatto proposte sensate oppure no e io lo so quello che lui dice e pensa e quindi vorrei che una volta tanto lo dicesse pubblicamente». >> Tutte le notizie di politica italiana